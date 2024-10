Afrique centrale : la corruption et le blanchiment de capitaux en débat à Douala en novembre 2024

Avec l'augmentation alarmante des flux financiers suspects et des pratiques de corruption dans la sous-région Afrique centrale, la nécessité pour les institutions financières et administratives de renforcer leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption, s’avère primordiale.



Ainsi, afin de répondre à cet enjeu critique, le cabinet Right Performance organise à Douala deux séminaires de formation d’envergure sur ces thématiques majeures.



S’agissant du premier séminaire, il a pour thème, « lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Mettre en place et évaluer son dispositif de prévention ». Il aura lieu du 26 au 28 novembre 2024 . Il concerne les banques, assurances, microfinances, sociétés de transfert de fonds, opérateurs de mobile money, administrations publiques, cabinets d'avocats et experts comptables.



Ce séminaire offrira des outils pratiques pour mettre en place un dispositif efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les participants apprendront à identifier les flux financiers suspects, à établir des systèmes de prévention forts, et à évaluer l'efficacité de leurs dispositifs en conformité avec les normes internationales et régionales.



L’objectif est d’accompagner les institutions dans leur effort pour se conformer aux réglementations, tout en protégeant leur réputation et celle de la sous-région.



Le deuxième séminaire, portant sur la « lutte anticorruption : comment mettre en place un programme de conformité », aura lieu 27 au 29 novembre 2024, avec pour public cible, les administrations publiques, entreprises privées, services d’audit et de contrôle, responsables juridiques et financiers.



Face à la multiplication des cas de corruption, ce séminaire propose des stratégies éprouvées pour développer et mettre en œuvre un programme de conformité anticorruption. Les participants découvriront comment aligner ce programme avec la gouvernance d’entreprise, gérer les risques, et favoriser une culture d’éthique dans leurs organisations.



Ce module est spécialement conçu pour renforcer les compétences des cadres chargés de prévenir, détecter et gérer les incidents de corruption.



Pour les organisateurs, la nécessité de participer à ces séminaires tient au fait que la multiplication des déclarations d’opérations suspectes (DOS) et des flux financiers illicites, qui ont atteint par exemple près de 1700 milliards de FCFA au Cameroun en 2023, révèle l’urgence d’une mobilisation collective des acteurs économiques et administratifs de la sous-région.



Ces formations permettront aux participants de : comprendre et répondre aux exigences légales et réglementaires en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; acquérir des compétences pratiques pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et la corruption ; protéger leurs institutions contre les sanctions financières et les pertes de réputation ; et promouvoir une culture d’intégrité et de transparence au sein de leur organisation.



Pour ce qui est des intervenants, ces séminaires seront animés par des experts de renommée internationale dans les domaines de la conformité, de la régulation financière, et de l’éthique en entreprise. Ils partageront des cas pratiques, des études récentes, ainsi que des outils opérationnels pour une mise en œuvre rapide et efficace des dispositifs de prévention.