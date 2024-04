Afrique centrale : le CEDPE annonce le lancement de la 2e phase de l’étude Climat-Sécurité-Environnement

Cette étape, financée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et supervisée par le CEDPE, durera six mois et visera à approfondir les résultats préliminaires obtenus durant la première phase de l'étude qui s'est déroulée de septembre à novembre 2023. Elle intégrera les conclusions et recommandations de la réunion du comité de suivi CEDPE-OIF du 30 octobre 2023 et de la journée d'échange du 16 novembre à N’Djaména.



Le président du CEDPE, Dr Ahmat Yacoub Dabio, a exprimé son enthousiasme pour cette phase et a encouragé une collaboration étroite entre tous les membres du consortium pour assurer le succès de l'étude, qui est prometteuse pour le partenariat avec l’OIF et la collaboration entre chercheurs d'Afrique centrale.



Cette phase prend en compte la dimension régionale en incluant des experts des pays concernés par l'étude, avec la constitution d'équipes d’enquêteurs sur le terrain. Ces enquêteurs, sous la supervision d'experts locaux dans chacun des trois pays, seront formés à la collecte de données.



Durant les échanges, les discussions ont porté sur la méthodologie de l'étude, les zones et axes d'intervention dans les trois pays, les résultats de la première phase et l'actualisation du questionnaire d'enquête. Un rendez-vous a été fixé pour le jeudi afin de compiler les observations sur le questionnaire de l'enquête.