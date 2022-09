Afrique centrale : vers la réforme du franc CFA

La première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) s’est ouverte le 30 août dernier à Libreville (Gabon).



Si les travaux vont essentiellement plancher sur la fusion entre la Cemac et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Ceeac), il y a en ligne de mire, la question du franc CFA, la monnaie commune en vigueur dans six pays d’Afrique centrale.



En effet, avec la volonté des chefs d’Etat de la sous-région, une réforme de cette monnaie est en cours, mais reste sous le sceau de la confidentialité, selon le Pr Daniel Ona Ondo, président de la Commission de la Cemac. « Nous avons eu mandat, la Commission de la Cemac et la Banque centrale ont fait des conclusions aux chefs d’État sur la conduite à donner à l’évolution du franc CFA », relève-t-il.



Les discussions sont très avancées et les principaux points devront être validés par les chefs d'États de la Cemac, entre autres, le nom de la monnaie et l’épineux sujet des réserves déposées dans les comptes d’opération en France.



A présent, l’on n’attend plus que la tenue de la prochaine réunion du conseil des chefs d’États pour leur soumettre les résultats des différentes consultations faites au sein de la Cemac.