AFRIQUE Afrique de l'Ouest : NSIA Banque Côte d'Ivoire consolide sa position de leader du secteur bancaire

Alwihda Info | Par AMA - 24 Octobre 2019 modifié le 24 Octobre 2019 - 07:41

En finalisant la reprise des activités de Diamond Bank CI, NSIA Banque Côte d'Ivoire consolide sa position de leader du secteur bancaire et devient un acteur de référence en Afrique de l'Ouest

ABIDJAN, Côte d'Ivoire - NSIA Banque Côte d'Ivoire a finalisé l'incorporation des actifs ivoiriens de NSIA Banque Bénin (ex Diamond Bank SA) par le biais d'une augmentation de son capital social. Cette décision, adoptée à l'unanimité par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Abidjan, le vendredi 18 octobre 2019, est soumise à la condition suspensive de l'obtention de l'approbation préalable de la Commission Bancaire de l'UMOA.



Cette opération atteste de la croissance solide du Groupe NSIA qui renforce sa projection sur l'ensemble du continent africain.



La finalisation de l'Apport Partiel d'Actif, portant sur la succursale ivoirienne de NSIA Banque Bénin, au profit de NSIA Banque Côte d'Ivoire, a nécessité une augmentation de capital social au sein de cette filiale. C'est un actif net de plus de 6 milliards de francs CFA qui a ainsi été reçu par NSIA Banque Côte d'Ivoire, dont le capital social est porté en conséquence de 23.170.000.000 de francs CFA à 24.944.323.000 francs CFA, avec une prime d'apport de 4.624.878.626 francs CFA. Ce dénouement intervient dans un contexte marqué par un bilan financier solide et des résultats en forte croissance en 2019 pour NSIA Banque Côte d'Ivoire.



Au premier semestre de cette année, NSIA Banque Côte d'Ivoire a affiché un revenu avant impôt de 7,5 milliards francs CFA, en hausse de 29% par rapport au premier semestre 2018. Ces performances encourageantes sont à attribuer à la politique de maîtrise des risques de crédit de la banque, qui lui permet de mener à bien une stratégie d'expansion en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.



Léonce YACE, Directeur Général de NSIA Banque Côte d'Ivoire, explique : « La finalisation de la reprise des actifs de Diamond Bank CI est une étape importante pour la banque, qui consolide sa position d'acteur de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nos partenaires valorisent aujourd'hui une stratégie maîtrisée de gestion des risques, et une profonde transformation de notre institution, dans un secteur bancaire en pleine mutation sur le continent ».



Jean Kacou DIAGOU, Président du Groupe NSIA explique : « La finalisation des opérations consécutives à l'acquisition de Diamond Bank est une grande fierté pour le Groupe et ses 2.800 collaborateurs. Elle est la preuve d'une confiance soutenue de nos marchés, de nos partenaires financiers et de nos clients. Après le secteur des assurances, notre ambition est de devenir le leader du secteur bancaire dans la sous-région ».



Le nouveau capital social de NSIA Banque Côte d'Ivoire, à l'issue de cette Assemblée Générale Extraordinaire, s'élève à 24 944 323 000 francs CFA.





Dans la même rubrique : < > Lions Clubs International/District 403 A2 (Côte d’Ivoire): 48148 personnes impactées en 3 mois d’actions Michel Thierry Atangana : « Je veux la réintégration intégrale » Cette Nigériane crée des collations saines… et des emplois