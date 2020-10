AFRIQUE Afrique de l'Ouest : un nouvel outil vise à améliorer la livraison des semences

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Octobre 2020







Initié par le CORAF et financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international en Afrique de l’Ouest dans le cadre du PAIRED, cet outil devrait considérablement améliorer la livraison des semences.



« Les systèmes de livraison de semences sont actuellement sous-développés en Afrique de l’Ouest, limitant ainsi l’accès indispensable des petits agriculteurs aux variétés améliorées », déclare le Dr Abdulai Jalloh, Directeur de la Recherche et de l’Innovation du CORAF.



L’Outil de prévision de la demande de semences est un instrument pratique utilisé pour faire des projections sur les demandes potentielles et réelles de semences, afin de soutenir à la fois le secteur public des semences et les entreprises semencières privées.



À quoi ressemble l’outil ?



L’Outil de prévision de la demande de semences est une feuille de calcul Excel qui fonctionne sur la base d’une série d’hypothèses de départ, telles que la superficie potentielle à utiliser pour la production de semences, le taux de semis et le rendement en semences. Il vise à aider les producteurs à planifier l’effort de production de semences grâce à un processus de projections de la demande et à l’examen des niveaux de performance passés et présents, combinés à l’évaluation des produits disponibles et des marchés actuels.



Quel défi vise-t-il à résoudre ?



Plus ou moins de semences pourraient être produites au début de la saison agricole que nécessaire, ce qui entraînerait un report substantiel du stock de semences.



Quels sont les avantages ? Préparation de plans d’affaires ;

Développer la stratégie de promotion des ventes ;

Prendre des dispositions financières ;

Organiser le stockage et le transport ;

Travailler sur les quantités d’intrants à acheter. Dans le cadre des efforts visant à tirer parti des opportunités du numérique pour l’agriculture afin de développer le système alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, le CORAF et ses partenaires déploient actuellement les outils suivants : Un nouvel outil en ligne pour améliorer la livraison de semences en Afrique de l’Ouest sera lancé lors d’un événement virtuel le mardi 27 octobre 2020, annonce le CORAF.Initié par le CORAF et financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international en Afrique de l’Ouest dans le cadre du PAIRED, cet outil devrait considérablement améliorer la livraison des semences.« Les systèmes de livraison de semences sont actuellement sous-développés en Afrique de l’Ouest, limitant ainsi l’accès indispensable des petits agriculteurs aux variétés améliorées », déclare le Dr Abdulai Jalloh, Directeur de la Recherche et de l’Innovation du CORAF.L’Outil de prévision de la demande de semences est un instrument pratique utilisé pour faire des projections sur les demandes potentielles et réelles de semences, afin de soutenir à la fois le secteur public des semences et les entreprises semencières privées.L’Outil de prévision de la demande de semences est une feuille de calcul Excel qui fonctionne sur la base d’une série d’hypothèses de départ, telles que la superficie potentielle à utiliser pour la production de semences, le taux de semis et le rendement en semences. Il vise à aider les producteurs à planifier l’effort de production de semences grâce à un processus de projections de la demande et à l’examen des niveaux de performance passés et présents, combinés à l’évaluation des produits disponibles et des marchés actuels.Plus ou moins de semences pourraient être produites au début de la saison agricole que nécessaire, ce qui entraînerait un report substantiel du stock de semences.Dans le cadre des efforts visant à tirer parti des opportunités du numérique pour l’agriculture afin de développer le système alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, le CORAF et ses partenaires déploient actuellement les outils suivants : FeSeRWAM

Market for Agriculture Technologies and Innovations (MITA)

Agripreneur TV

​WASIX (en développement) Les experts affirment que ces outils peuvent changer la donne, vu la pénétration d’Internet et l’utilisation de la téléphonie mobile relativement élevées en Afrique de l’Ouest et du Centre.



« Les outils numériques pour l’agriculture tels que l’Outil de prévision des semences, permettent la démocratisation des données et des résultats de recherche pertinents pour les agriculteurs, en utilisant la magie d’Internet », explique le Dr Yacouba Diallo, expert en intrants agricoles au CORAF. Les experts affirment que ces outils peuvent changer la donne, vu la pénétration d’Internet et l’utilisation de la téléphonie mobile relativement élevées en Afrique de l’Ouest et du Centre.« Les outils numériques pour l’agriculture tels que l’Outil de prévision des semences, permettent la démocratisation des données et des résultats de recherche pertinents pour les agriculteurs, en utilisant la magie d’Internet », explique le Dr Yacouba Diallo, expert en intrants agricoles au CORAF.





Dans la même rubrique : < > L’Université de Lomé honore Denise Yawa Mensah, bachelière à 51 ans Le Tchad et le Maroc signent six accords de coopération Cameroun/CVUC : Aboubakar Abbo, candidat à la présidence du bureau national