INTERNATIONAL Afrique du Sud et ÉAU : leaders de la durabilité en Afrique et au Moyen-Orient

Alwihda Info | Par APO - 16 Novembre 2023



En Afrique, l’Égypte, le Maroc et l’Ouganda réalisent également de bonnes performances dans les principaux domaines environnementaux, indique une nouvelle étude.

L’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Arabie saoudite fournissent le plus d’efforts pour lutter contre le changement climatique au Moyen-Orient et en Afrique, selon un nouveau rapport comparatif sur les politiques, investissements et mesures des autorités publiques et des entreprises.



Publié jeudi dernier, le rapport Middle East and Africa Environmental Sustainability Scorecard est un tour d’horizon détaillé de la performance des pays en matière de durabilité environnementale, de politiques gouvernementales et de pratiques d’entreprise dans les deux régions.



Le rapport conclut que les 17 pays à l’étude « arrivent relativement tardivement dans le développement durable mondial, mais représentent en même temps des régions qui renforcent rapidement leurs stratégies, programmes et investissements de durabilité. »



Le rapport a été commandé par Agility, une société mondiale de services de la chaîne d’approvisionnement basée au Koweït. Il a été élaboré par Horizon Group, une société basée à Genève qui se spécialise dans l’étude et l’analyse pour les gouvernements, les organisations internationales et les plus grandes entreprises du monde.



L’Afrique du Sud fait partie des leaders dans quatre des six catégories phares. Le pays termine à la 2e place dans la catégorie énergie et transport durable ; 5e dans la transition énergétique ; 2e dans les écosystèmes environnementaux ; et 2e dans la circularité.



Parmi les pays africains, l’Afrique du Sud se classe 3e dans les investissements et les technologies écologiques, derrière le Maroc et l’Égypte.



Parmi les facteurs qui soutiennent la performance de l’Afrique du Sud figurent : une stratégie industrielle nationale en matière de biocarburants ; un code formel de gouvernance d’entreprise ; des exigences de déclaration ESG et des normes de transparence et de responsabilité pour les entreprises cotés sur le Johannesburg Stock Exchange ; un partenariat de transition énergétique avec la Banque mondiale visant à déclasser une centrale au charbon et remplacer l’approvisionnement en électricité par des énergies renouvelables et des batteries ; et des mesures pour protéger l’habitat et réduire la pollution.



L’Égypte se classe 3e au général. Elle termine 5e dans les investissements et technologies écologiques ; 7e dans les infrastructures et transports durables ; 5e dans la gouvernance et le reporting ; 3e dans les écosystèmes environnementaux ; et 1ère dans la circularité, qui mesure l’utilisation des ressources et la gestion des déchets.



Le programme de sécurité alimentaire et de déplacements en Afrique lancé par l’Égypte a contribué à son classement, au côté de sa participation dans le programme de crédit carbone dirigé par le Qatar. Autres pays les plus performants en Afrique : le Maroc est 3e dans les investissements et les technologies écologiques, et 3e dans la gouvernance et le reporting ; le Rwanda et le Kenya sont 5e et 6e dans les infrastructures et les transports durables.



Les pays africains dominent la catégorie transition énergétique, s’appuyant principalement sur leurs efforts dans les transports écologiques et la conservation énergétique. Ouganda, Nigeria, Rwanda, Kenya, Afrique du Sud, Ghana, Tanzanie, Mozambique, Côte d’Ivoire, Égypte et Maroc occupent les places 1 à 11 dans la transition énergétique. Le classement utilise 48 indicateurs de performance et de progrès pour comparer les pays.



Parmi les indicateurs figurent les données, les cadres réglementaires, les évaluations de politiques, les incitations et les pratiques d’entreprise dans six domaines clés : les investissements et technologies écologiques ; les infrastructures et transports durables ; la gouvernance et le reporting ; la transition énergétique ; les écosystèmes environnementaux ; et la circularité.



Pour évaluer les pratiques et progrès des entreprises, Horizon a interrogé 647 dirigeants d’entreprise dans 17 pays. De la 1ère à la 17e place, voici le classement général des pays : Afrique du Sud, ÉAU, Égypte, Arabie saoudite, Rwanda, Kenya, Ouganda, Ghana, Maroc, Qatar, Tanzanie, Nigeria, Bahreïn, Koweït, Côte d’Ivoire, Oman, Mozambique.





Dans la même rubrique : < > Le Forum des Affaires de Dubaï réunit 2 000 participants de 49 pays pendant deux jours Forum de Paris sur la Paix : les dirigeants plaident en faveur du multilatéralisme et des réformes TotalEnergies publie son rapport annuel sur l’évolution du système énergétique mondial Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)