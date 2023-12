Afrique du Sud : la BAD approuve une garantie d’un milliard de dollars pour la transition énergétique

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un programme de garantie d’un milliard de dollars en collaboration avec le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) du Royaume-Uni.



L’appui permettra à la Banque d’accroître sa capacité de prêt pour soutenir la transition énergétique juste de l’Afrique du Sud.



Élaboré en étroite collaboration avec le gouvernement sud-africain, le programme soutiendra des projets alignés sur le plan d’investissement de la transition énergétique juste du pays, tels que le transport et le stockage pour l’équilibrage du réseau, la production d’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, la réhabilitation des réseaux municipaux de distribution d’électricité, l’hydrogène vert et le développement des nouveaux véhicules électriques.



Le programme comprend également des projets relatifs à la dimension « juste », notamment dans la province de Mpumalanga, située au nord-est du pays, à la frontière avec le Swaziland et le Mozambique. L’approbation de la Banque intervient en pleine conférence de la COP28, où la question de l’augmentation du financement climatique est à l’ordre du jour.



Le vice-président de la Banque africaine de développement chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte, Kevin Kariuki, a déclaré qu’« il s’agit d’une nouvelle opération innovante qui réaffirme le leadership de la Banque africaine de développement dans l’élaboration de solutions financières visant à accroître l’accès au financement climatique pour le développement à faible émission de carbone et les ambitions de l’Afrique en matière de zéro émission nette. »



Melinda Bohannon, directrice générale de l’humanitaire et du développement du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, a souligné que « le FCDO reste engagé dans le Partenariat pour une transition énergétique juste avec l’Afrique du Sud, qui soutient la croissance verte et l’emploi, améliore la sécurité énergétique et aide l’Afrique du Sud à réaliser ses ambitions en matière de réduction des émissions de carbone, comme indiqué dans sa Contribution déterminée au niveau national. »



Mmakgoshi Lekhethe, directeur général adjoint de la gestion de l’actif et du passif au Trésor national d’Afrique du Sud, a déclaré : « Nous sommes heureux de l’approbation par le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement du cadre de garantie qui augmentera d’un milliard de dollars l’accès de l’Afrique du Sud aux financements de la Banque. Ceci est la marque d’un partenariat important entre notre gouvernement, le Royaume-Uni et la Banque pour renforcer notre capacité à mettre en œuvre la transition énergétique juste de l’Afrique du Sud d’une manière équitable et socialement responsable. »



Max Ndiaye, directeur de la Syndication, du Cofinancement et des Solutions clients à la Banque africaine de développement a rappelé la collaboration antérieure entre la Banque et le ministère britannique saluant cette transaction comme une nouvelle démonstration des efforts continus de la Banque pour tenir compte des recommandations du G20 sur l’adéquation des fonds propres, qui appellent à une collaboration accrue et à un soutien supplémentaire des actionnaires pour l’optimisation du bilan des banques multilatérales de développement.