Afrique du Sud : la SFI va prêter 300 millions $ à Standard Bank pour des projets d’énergie et de logement

L’Afrique du Sud tire l'essentiel de son énergie du charbon qui représente 80 % du mix énergétique et fait également à un déficit d'environ 3,7 millions de logements. Le prêt de la SFI va soutenir la demande dans ces deux secteurs.



La Société financière internationale (SFI) a annoncé le lundi 8 avril 2024, l’octroi d’un prêt senior de 300 millions $ au groupe de services financiers, Standard Bank Group.



Le prêt est alloué à la filiale sud-africaine qui l’utilisera pour financer un portefeuille d’actifs verts et sociaux, liés à des projets d’énergie renouvelable et de logements abordables. La facilité qui est structurée sur 10,5 ans a été mobilisée à hauteur de 260 millions $ par la SFI sous fonds propres. Les 40 millions $ restants ont été fournis par des investisseurs commerciaux, partenaires de la SFI.



« La conclusion de ce prêt de 300 millions $ fournit des ressources financières qui permettront à Standard Bank South Africa de continuer à soutenir ses clients dans leurs projets sociaux et environnementaux », a déclaré Kenny Fihla, directeur général des services bancaires de financement et d'investissement du groupe.



Confrontée depuis plusieurs mois à une crise énergétique, l’Afrique du Sud tire l'essentiel de son énergie du charbon qui représente 80 % du mix énergétique. Le pays fait également face à un déficit d'environ 3,7 millions de logements, selon des données du Centre pour le financement du logement abordable en Afrique du Sud.



En juillet 2023, Standard Bank South Africa avait obtenu une facilité de crédit de 250 millions $ auprès de la SFI, toujours pour des projets d’énergie durable et immobiliers en Afrique du Sud.