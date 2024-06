Afrique du Sud : un accord avec l'opposition pour former un gouvernement de coalition

Cette décision vise à surmonter l'impasse politique après la perte de la majorité parlementaire historique de l'ANC lors des récentes élections.



À la veille de la première séance du nouveau Parlement, l'ANC doit garantir le soutien d'autres partis pour réélire Cyril Ramaphosa comme président.



Le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, a déclaré que l'ANC et la DA avaient convenu de former un "gouvernement d'unité nationale", mais que les détails restaient à finaliser.



L'Inkatha Freedom Party a déjà annoncé son intention de rejoindre ce gouvernement, tandis que l'EFF et le Parti MK de Jacob Zuma ont refusé.



L'ANC a engagé des discussions avec les 17 autres partis parlementaires, bien que certains aient refusé l'invitation. Le Parlement doit se réunir vendredi pour élire un président, marquant potentiellement le début d'une nouvelle ère de gouvernance partagée en Afrique du Sud.