Afrique francophone : défi géopolitique, la France perd-elle du terrain au Sahel ?

Après le coup de force qui a renversé Mohamed Bazoum, le président du Niger, le pays est confronté à une phase de course géopolitique et stratégique. Le putsch du 26 juillet dernier marque un nouvel épisode dans l'histoire nigérienne.



Malgré les appels de la communauté internationale en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel et de la libération de Mohamed Bazoum, les auteurs du putsch restent déterminés à maintenir leur prise de pouvoir et reçoivent des soutiens indéfectibles de pays amis.



La communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a organisé un sommet extraordinaire le 30 juillet dernier pour contrer les militaires et les pousser à rétablir l'ordre constitutionnel. Toutes les options, y compris le recours à la force, ont été envisagées.



Cependant, les soutiens reçus par les putschistes de pays tels que le Mali, le Niger et la Guinée mettent en péril les mesures de l'organisation ouest-africaine. La relation entre la France et le Niger est devenue tendue, le peuple nigérien se montrant hostile envers la politique française et ses menaces envers la junte.



Certains actes hostiles lors des manifestations de soutien aux militaires reflètent le mécontentement envers la France, et une éventuelle remise en question de leur alliance historique. Le Niger pourrait se tourner vers la Russie comme un nouveau partenaire dans le domaine sécuritaire, ce qui risque de compromettre l'influence géopolitique de la France en Afrique francophone.



La situation actuelle dans la région du Sahel, en passant par le Mali, le Burkina Faso et éventuellement le Niger, représente un défi pour la France. Le pays risque de perdre un espace géopolitique important dans cette région. La France devra faire face à de nouvelles réalités géopolitiques alors que le Niger explore de nouvelles alliances pour assurer sa stabilité et sa sécurité.