Afrique francophone : la plupart des pays ne sont pas préparés à faire face à une épidémie

NEW-YORK, Etats Unis - Une nouvelle épidémie est inévitable, mais la plupart des pays ne sont pas prêts pour prévenir, détecter, et empêcher la propagation d'une telle épidémie.



PreventEpidemics.org, un site web qui vient d'être lancé en français, souligne les lacunes en matière de préparation aux épidémies et met en évidence les actions que les pays, les donateurs, les activistes et les organisations peuvent entreprendre pour combler ces dernières.



Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies, a mis en ligne pour la première fois PreventEpidemics.org en anglais en 2018. Désormais, les informations sont disponibles en français pour faciliter la compréhension des lacunes et des forces en matière de préparation aux épidémies parmi les journalistes et les promoteurs de la santé publique en Afrique francophone.



Le site web est le premier à fournir des outils de plaidoyer basés sur les progrès de chaque pays en matière de préparation aux épidémies, et un numéro unique - le ReadyScore® - détaillant le niveau de préparation des pays pour la prévention, la détection, et le contrôle des épidémies. Le site propose également une carte interactive montrant les vols internationaux en temps réel et les alertes d'épidémies combinées aux ReadyScores.



« À la fin de cette année, près de 120 pays auront achevé une évaluation rigoureuse et transparente de leur niveau de préparation aux épidémies, mais les progrès accomplis pour combler les lacunes qui posent un danger immédiat pour les vies humaines sont insuffisants», a déclaré le Dr Tom Frieden, Président et CEO de Resolve to Save Lives et ancien directeur des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. « Ce n'est pas une question de savoir s'il y aura une autre épidémie mondiale, mais quand. Il est temps que la communauté internationale et les pays intensifient leurs efforts et améliorent leur niveau de préparation.»



Les partenaires de Resolve to Save Lives aident les pays à renforcer leur niveau préparation aux épidémies en apportant une assistance technique, en mobilisant des ressources et en catalysant la volonté politique.



« Comment pouvons-nous éviter qu'une infirmière en République démocratique du Congo contracte la rougeole, ou qu'un enfant au Sénégal attrape le paludisme?» demande Marine Buissonnière, conseillère principale de Resolve to Save Lives. « Non seulement notre site web signale le fait que des risques épidémiques ne soient pas gérées efficacement, mais, surtout, encourage les mesures visant à réduire ces risques. »



Un élément clé de PreventEpidemics.org est le ReadyScore, une mesure du niveau de préparation des pays basée sur les données existantes des Évaluations Externes Conjointes (EEC), réalisées par l'Organisation mondiale de la Santé et des organisations partenaires pour aider les pays à identifier et à combler les lacunes en matière de préparation aux épidémies. Le ReadyScore utilise les données des EEC pour calculer un score numérique - compris entre 0 et 100 - représentant la capacité d'un pays à se préparer et à faire face à une épidémie. Ces scores peuvent conduire à une action aux niveaux national et international en motivant les pays à renforcer leur préparation globale et par domaine spécifique.



En Afrique francophone, il existe une gamme de ReadyScores, du Sénégal avec 45 à la République centrafricaine avec 26, et chaque pays possède des forces et des lacunes uniques. Le Sénégal met en œuvre d'importantes activités de vaccination mais peut encore améliorer la coordination de sa riposte aux épidémies. La RDC a obtenu un score de 35 et travaille à la mise en place d'une main-d'œuvre qualifiée, mais lutte avec des difficultés de préparation. PreventEpidemics.org/fr fournit des informations détaillées aux pays et permet aux utilisateurs de voir comment le ReadyScore de leur pays se compare à ceux de leurs voisins.



PreventEpidemics.org fournit une page d'accueil géo-ciblée, des outils de plaidoyer comprenant des données détaillées aux niveaux international et national, les forces et les faiblesses des pays et des plans d'action pour inciter les décideurs à améliorer leur niveau de préparation aux épidémies.



PreventEpidemics.org reconnaît qu'aucun pays ne sera jamais totalement à l'abri de la menace d'épidémies, mais des systèmes solides et robustes pour détecter et contrer les menaces peuvent minimiser les maladies évitables et les décès en cas de maladies infectieuses nouvelles ou émergentes.





