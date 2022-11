Afrique : la BEI à la COP 27 pour financer une transition juste à l’échelle mondiale vers la neutralité climatique

La BEI s’apprête à intensifier son soutien aux projets de décarbonation dans le monde entier. La Banque présentera un cadre visant à soutenir des projets de durabilité environnementale. La BEI renforce le financement des énergies propres à l’appui du plan REPowerEU. De nouveaux partenariats pour le financement de projets d’action en faveur du climat et de durabilité environnementale seront dévoilés.



Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) relayera l’urgence de la mobilisation de ressources massives pour l’atténuation du réchauffement climatique et l’adaptation aux effets de celui-ci lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La COP 27 se tiendra à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre 2022. La banque de l’UE y affirmera son engagement indéfectible à déployer toute sa gamme d’outils financiers pour soutenir la décarbonation rapide de nos économies.



Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) présentera de nouvelles initiatives qui soutiennent une transition juste vers la neutralité climatique à l’échelle mondiale, ainsi qu’un cadre visant à promouvoir la durabilité environnementale. La BEI fera également équipe avec ses partenaires pour annoncer de nouveaux projets et initiatives relevant du financement vert.