Afrique : la Bad approuve une contribution de 10 millions $ au Fonds KawiSafi II

Alwihda Info | Par Afdb - 14 Août 2024



KawiSafi II est un fonds de capital-risque de 200 millions de dollars, destiné à combler les déficits d'investissement dans la transition énergétique, la productivité, la mobilité et la logistique en Afrique subsaharienne.

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement de dix millions de dollars américains en actions de second rang dans le Fonds KawiSafi II, pour aider les entreprises locales à créer et à développer des projets climatiques qui aident les communautés vulnérables.



Le financement approuvé sera déployé à partir du Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), une facilité de financement catalytique gérée par le Groupe de la Banque. KawiSafi II est un fonds de capital-risque de 200 millions de dollars, destiné à combler les déficits d'investissement dans la transition énergétique, la productivité, la mobilité et la logistique en Afrique subsaharienne.



Il comprend une facilité d'assistance technique de dix millions de dollars visant à maximiser l'impact sur le climat et à assurer une meilleure gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. KawiSafi II prend la suite du fonds KawiSafi I, un fonds spécialisé dans les solutions énergétiques hors réseau de 67 millions de dollars, créé en 2016, qui a bénéficié d'un sponsor solide, Acumen Fund.



Acumen Fund dispose de plus de vingt ans d'expérience dans l'investissement dans des entreprises innovantes pour lutter contre la pauvreté dans le monde, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Le fonds KawiSafi I a investi avec succès dans des entreprises telles que D.light, Bboxx, et BioLite, entre autres.



« L'investissement de la Banque africaine de développement dans KawiSafi II, notre fonds climatique innovant, joue un rôle catalyseur pour nous aider à atteindre un premier bouclage et à attirer les capitaux privés importants qui sont nécessaires de toute urgence pour soutenir les innovateurs climatiques africains », a déclaré Amar Inamdar, directeur général de KawiSafi Ventures.



« L'engagement catalytique de la Banque africaine de développement, principale institution de financement du développement sur le continent, permettra d'attirer des investissements dans des start-ups africaines innovantes qui s'attaquent au changement climatique par le biais des énergies renouvelables, de la mobilité propre et d'autres secteurs clés essentiels à la réalisation de nos objectifs climatiques », a-t-il poursuivi.



Les fonds KawiSafi sont de parfaits exemples du capital patient et tolérant au risque nécessaire pour soutenir les entreprises africaines en croissance dans le domaine du climat qui cherchent à pénétrer de nouveaux marchés dans le contexte d'une pénurie importante de capitaux propres sur le marché.



João Duarte Cunha, directeur de la Division des fonds pour les énergies renouvelables du Groupe de la Banque, qui supervise le SEFA, a déclaré : « Le Fonds KawiSafi II offre l'occasion de fournir davantage de capital-risque et de capital de croissance aux entreprises émergentes travaillant dans l'accès à l'énergie et la transition énergétique, à un moment où ces capitaux sont les plus nécessaires sur le marché. »



L'investissement de la Banque africaine de développement dans KawiSafi II par l'intermédiaire du SEFA témoigne de son engagement permanent à promouvoir une transition énergétique juste et à lutter contre le changement climatique par le biais de partenariats stratégiques avec le secteur privé et d'investissements dans des solutions innovantes.





