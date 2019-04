Afrique : la Cosumaf agrémente un conseil en investissement et retire des agréments

Le Collège de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale (Cosumaf) a pris, le 22 mars 2019, des décisions portant agrément de Monsieur Bertrand Mbouck en qualité de conseiller en investissement financier sur le marché financier de l’Afrique Centrale ; retrait de l’agrément de la Société de Bourse La Financière SA ; et retrait de l’agrément de Monsieur Dimi Nianga Nolag Innocent, directeur Général de la Société de Bourse La Financière SA.



La Cosumaf explique qu'il est rapproché à la Société de Bourse La Financière SA, des différends avec le Fonds africain de garantie de coopération économique (FAGACE), la société IG TELECOM, l’entreprise Equatorial Congo airlines (ECAIR), la société EDC Investment Corporation, dans le cadre de l'emprunt obligataire de la République du Congo dénommé « EOCG 6,5% 2016-2021 », mais également avec la société d'Assurances et de réassurances du Congo (ARC).



La Financière SA est également accusée de manquements dans ses relevés, lors des missions d’inspection effectuées par la Commission de surveillance des marchés, mais aussi de défaillances aux obligations règlementaires et professionnelles.