AFRIQUE Afrique : la Guinée équatoriale invite les sociétés minières à explorer le Rio Muni Mainland

Alwihda Info | Par APO - 8 Février 2024



Le pays qui dispose d'un territoire sous-exploré et de réserves minérales critiques inexploitées, a lancé un appel aux investissements axés sur l'exploitation minière.



La Guinée équatoriale, l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz d'Afrique, a invité les sociétés d'exploration à investir dans son marché minier pionnier.



Le pays possède un fort potentiel commercial pour l'or, les diamants, les métaux de base, les éléments du groupe du platine, le minerai de fer et la bauxite, et recherche activement des investissements étrangers pour libérer tout le potentiel de ses ressources minérales. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures du pays s'est montré proactif dans son approche de la sécurisation des nouveaux investissements miniers.



Pour faciliter les affaires et promouvoir la transparence dans le secteur, le gouvernement a mis en œuvre une série de réformes, notamment une nouvelle délimitation des régions minières pour faciliter la signature de nouveaux contrats, ainsi que la mise en œuvre de protocoles pour l'acquisition de la production minière artisanale.



« Alors que la Guinée équatoriale s'est traditionnellement concentrée sur le pétrole et le gaz, nous ouvrons notre secteur minier à l'investissement privé, en mettant en œuvre des réformes, en établissant des protocoles, en créant un environnement favorable et en rationalisant les contrats afin d'attirer le niveau nécessaire de compétences, de technologies et de capitaux pour développer le secteur », a déclaré le ministre des Mines et des Hydrocarbures, Antonio Oburu Ondo, dans un communiqué adressé à Mining Indaba 2024, cette semaine.



Le continent du Rio Muni, en Guinée équatoriale, est considéré comme une frontière d'exploration très prometteuse, les premières études géologiques indiquant un fort potentiel commercial pour plusieurs produits de base, notamment les minéraux de transition énergétique et les métaux. Pourtant, le pays reste inexploré et promet de nouvelles découvertes.



Par conséquent, les principaux domaines d'investissement sont la cartographie et l'étude géologiques, la prospection et les activités d'exploration. Plusieurs entreprises ont répondu à l'appel à l'investissement.



Après avoir ouvert son secteur minier aux investissements privés en 2019, la Guinée équatoriale a signé ses premiers contrats d'exploration en 2020 avec Manhattan Mining Investment Co, Blue Magnolia et Shefagold, ainsi que deux contrats de service avec des filiales de la société russe d'exploration géologique Rosgeo, initiant la première phase d'acquisition sismique et de cartographie géologique de l'État.



La société minière nationale du Gabon, SEM, une coentreprise entre le gouvernement de la Guinée équatoriale et la société minière marocaine Managem, développe également activement des sites d'or, de minerai de fer et de bauxite dans le pays. « La Guinée équatoriale s'engage actuellement dans une politique d'ouverture pour promouvoir son secteur minier et renforcer notre interaction avec les meilleures sociétés de promotion minière, et nous continuerons à le faire afin de couvrir les États-Unis, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, etc. », a déclaré ministre Ondo.



L'appel à l'investissement lancé par la Guinée équatoriale s'appuie sur sa réputation de destination stable et attrayante, après près de trois décennies de production pétrolière avec des partenaires étrangers comme ExxonMobil, Kosmos Energy, Trident Energy et BHGE.



Alors que le pays cherche à diversifier son industrie extractive, l'exploitation minière a été identifiée comme un secteur prioritaire, capable de créer des emplois et de transformer des moyens de subsistance artisanaux en opérations commerciales à grande échelle.



Pour les sociétés internationales d'exploration et de services, la Guinée équatoriale offre des possibilités inédites en matière de prospection et d'exploration minières, ainsi que de développement des infrastructures et de transfert de technologies et de compétences.





