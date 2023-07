AFRIQUE Afrique : la ZLECAf pourrait doubler le fret maritime, passant de 58 à 131,5 millions de tonnes

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Juillet 2023



La cinquième réunion de coordination à mi-parcours de l'Union africaine s'est achevée le 16 juillet par l'adoption d'une déclaration des chefs d'État et de gouvernement représentant le Bureau de la Conférence de l'Union africaine et les présidents des huit communautés économiques régionales (CER) et des mécanismes régionaux (MR).

La déclaration souligne la nécessité d'accélérer le processus d'intégration de l'Afrique pour relever les défis de la mondialisation et l'importance de l'harmonisation des politiques nationales et régionales pour promouvoir le développement socio-économique.



Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, tout en saluant les progrès accomplis, a noté que le processus en cours de division du travail entre l'Union africaine, les CER, les mécanismes régionaux et les États membres institutionnalisera cette coordination et la rendra plus formelle, ajoutant que pour une fonctionnalité optimale, la coordination devra élargir son champ d'action pour inclure les institutions financières continentales, les groupes de réflexion et les centres de recherche, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la société civile et le secteur privé.



Il a toutefois déclaré que le processus d'intégration serait entravé par des contraintes structurelles telles que le déficit de financement pour la mise en œuvre du programme d'infrastructure au niveau continental, la détérioration de la situation en matière de paix et de sécurité en Afrique, les retards dans la transformation des structures de production dans une logique qui inclut les femmes et les jeunes en tant qu'entrepreneurs du progrès et bouclier protecteur contre l'extrémisme et le terrorisme, et le retard dans la ratification du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens.



Il a exhorté les États membres à ratifier le protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement, qui nécessite quinze ratifications pour entrer en vigueur.



La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) a enregistré des progrès significatifs, renforçant la conviction que le marché commun continental est une grande opportunité pour réaliser la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique ».



Avec des efforts orientés vers l'accélération de l'AfCFTA, le thème de l'Union africaine pour l'année 2023, combler le fossé du développement des infrastructures est essentiel pour attirer les investissements et stimuler le commerce intra-africain.



Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et Président de l'Union africaine pour 2023, a noté que le développement du transport maritime est l'un des facteurs clés du succès de l'intégration économique de l'Afrique.



William Ruto, président de la République du Kenya, a observé que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine sont le signal le plus convaincant que l'intégration africaine est imparable, et qu'elle ouvrira les portes à une transformation socio-économique sans précédent.



Il a également insisté sur la nécessité pour les États membres de mettre en œuvre la décision de l'Union africaine sur le financement de l'Union afin de parvenir à un mécanisme d'autofinancement suffisant, prévisible et fiable.





