Afrique : le continent a besoin d’initiatives innovantes pour libérer son potentiel (Mohammed VI)

Le roi du Maroc Mohammed VI a ouvert mercredi les Market Days 2023 de l’Africa Investment Forum, en appelant les Africains à travailler ensemble afin d’attirer les niveaux d’investissement privé nécessaires pour stimuler le développement inclusif du continent.



Les Market Days, une initiative de la Banque africaine de développement et de sept autres partenaires, se tiennent à Marrakech, au Maroc, du 8 au 10 novembre. La plateforme de l’Africa Investment Forum fait progresser les projets vers la bancabilité, lève des capitaux et accélère les transactions vers la clôture financière.



« L’Afrique a plus que jamais besoin d’initiatives audacieuses et innovantes pour encourager l’entrepreneuriat privé et libérer le plein potentiel de notre continent », a déclaré le roi dans un discours liminaire lu en son nom par son conseiller Omar Kabbaj, président émérite de la Banque africaine de développement.



Le roi a déclaré que le Maroc pourrait servir d’exemple aux autres pays africains dans leurs efforts pour combler leurs déficits en matière d’infrastructures. « Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a fait du développement des infrastructures une priorité dans tous les secteurs économiques », a-t-il déclaré.



Il a également informé l’assemblée que le pays se rapprochait de son objectif de faire en sorte que plus de 52 % de son mix électrique national provienne des énergies renouvelables d’ici 2030. Le roi a également souligné que les pays africains devraient renforcer « les mécanismes de coordination et de coopération pour stimuler l’intégration régionale. »



Pour illustrer la volonté du pays d’établir des partenariats avec ses voisins, il a cité le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Ce projet « permettra à tous les pays situés le long du tracé du gazoduc d’avoir accès à un approvisionnement énergétique fiable et d’être plus résilients face aux chocs exogènes des prix de l’énergie ».



Plusieurs chefs d’État et plus de 1000 participants, dont des PDG, des responsables d’institutions financières multilatérales et régionales, des chefs d’entreprise, des promoteurs de projets et des ministres, assistent aux Market Days 2023.



Les chefs d’État et de gouvernement ont profité de l’occasion pour plaider en faveur de l’investissement dans leur pays en participant à des boardrooms axées sur les transactions et à des plénières thématiques. Parmi eux figurent Azali Assoumani, président de l’Union des Comores et président en exercice de l’Union africaine, Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, Eduardo Girente, Premier ministre du Rwanda, et Mia Mottley, Première ministre de la Barbade.



Dans son allocution d’ouverture, Akinwumi A. Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, a souligné les perspectives de l’Afrique comme destination privilégiée pour les investissements.



Il a déclaré que le continent n’est pas aussi risqué qu’on le pense, qu’il est en pleine croissance et qu’il fait preuve de résilience malgré les défis mondiaux, donnant ainsi de bonnes raisons aux investisseurs mondiaux de rechercher des rendements ajustés au risque élevé en Afrique. Par ailleurs, les chefs d’État ont pris part à une conversation sur l’accélération de la transformation économique de l’Afrique après les allocutions d’ouverture.



Les Market Days 2023 se tiennent sous le thème « Débloquer les chaînes de valeur de l’Afrique ». Ils mettront en relation les investisseurs avec des transactions bancables dans plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables, l’agro-industrie et la fabrication de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques.