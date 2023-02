AFRIQUE Afrique : le marocain Omar Sefiani nommé directeur par intérim du Département de la trésorerie de la BAD

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Février 2023



Il possède plus de 17 ans d’expérience sur les marchés financiers internationaux



La Banque africaine de développement a nommé Omar Sefiani au poste de directeur par intérim du Département de la trésorerie, à compter du 1er novembre 2022.



De nationalité marocaine, Omar Sefiani est expert en finance. Il possède plus de 17 ans d’expérience sur les marchés financiers internationaux. Il dirige actuellement la Division des investissements et des opérations de trésorerie de la banque. À ce titre, M. Sefiani supervise la gestion des portefeuilles d’investissement de la trésorerie du Groupe de la Banque (qui comprend la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement, les fonds fiduciaires et les fonds spéciaux), avec plus de 27 milliards de dollars d’actifs sous gestion.



Omar Sefiani a rejoint la Banque africaine de développement en 2012 en tant que chargé d’investissement senior au sein de la Division des investissements et des opérations, où il gérait les portefeuilles d’investissement en euros de la banque et des fonds. Il a été nommé ensuite chargé en chef des investissements en 2015 et chef de division en 2018. Au cours de cette période, il a piloté plusieurs projets clés, notamment la préparation du Groupe de la Banque à l’inclusion du Renminbi dans le panier des droits de tirage spéciaux et la mise en place du programme de papier commercial américain de la banque. Il est également vice-président du comité opérationnel chargé de préparer le Groupe de la Banque à la transition vers l’abandon du Libor et président du groupe de travail sur la projection financière.



En 2014, M. Sefiani a reçu un prix d’excellence du vice-président chargé des finances pour avoir obtenu la meilleure note à un examen de l’International Capital Markets Association (ICMA).



Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, M. Sefiani a travaillé dans plusieurs institutions financières de premier plan. Il a notamment été analyste quantitatif des taux d’intérêt chez Citigroup Londres, où il a élaboré des modèles d’ajustement de la valeur du crédit et du débit (CVA/DVA) pour les produits de taux d’intérêt et d’inflation. Il a travaillé chez Morgan Stanley Londres comme stratège du bureau hybride sur des transactions complexes entre actifs (taux d’intérêt, matières premières et actions) et au Crédit Agricole comme structureur crédit concevant des produits de crédit structurés pour les clients d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Il a été responsable de l’exécution de plusieurs grosses transactions publiques (jusqu’à 1 milliard de dollars américains) et du premier emprunt à court terme d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (fond UCITS).



S’exprimant au sujet de sa nomination, M. Sefiani a déclaré : « Je suis reconnaissant envers M. Adesina, président de la Banque africaine de développement, pour la confiance qu’il m’a accordée et pour l’occasion qui m’est donnée de diriger le Département de la trésorerie et son talentueux personnel pendant cette période d’intérim. La trésorerie continuera à jouer un rôle central dans l’élaboration de certaines des initiatives clés de la Banque et je suis honoré d’avoir la possibilité de contribuer à leur réalisation. Le mandat et les ambitions du Groupe de la Banque sont importants et je suis impatient d’y contribuer. »



Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, a déclaré : « Je suis heureux de nommer M. Omar Sefiani au poste de directeur par intérim du Département de la trésorerie. Omar est un professionnel chevronné et respecté, doté d’une vaste expérience et des compétences de leadership nécessaires pour conduire la stratégie de financement du Groupe de la Banque africaine de développement. Il assurera également la stabilité et la continuité de la direction de l’équipe de la trésorerie de la banque, à la suite de la nomination de l’ancienne directrice du Département de la trésorerie, Mme Hassatou N’sele, comme vice-présidente et directrice financière du Groupe de la Banque. »





Dans la même rubrique : < > Afrique : le sénégalais Abdourahmane Diaw nommé chef de bureau pays pour l’Égypte de la BAD Un rêve de fédéralisme pour le Burkina Faso, le Mali et la Guinée Cameroun : l'enquête conjointe sur l'assassinat de Martinez Zogo progresse rapidement Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)