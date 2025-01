Afrique : les chefs d'État et de gouvernement du G20 se réuniront pour stimuler l'investissement

La Semaine africaine de l'énergie (AEW) est le plus grand rassemblement d'acteurs du secteur de l'énergie sur le continent africain : Investir dans les énergies africaines accueillera le forum du G20 sur l'investissement dans l'énergie en Afrique.



Cet événement présentera les opportunités qui s'offrent aux pays du G20 dans le domaine du pétrole, du gaz, de l'exploitation minière et des énergies renouvelables en Afrique, et promet de susciter une nouvelle vague d'investissements sur le continent.



Les principaux thèmes abordés sont les stratégies visant à accroître la stabilité du marché, à renforcer la sécurité énergétique et à investir dans des projets qui permettront d'éliminer la pauvreté énergétique d'ici à 2030. L'événement présentera les opportunités qui s'offrent aux pays du G20 dans le domaine du pétrole, du gaz, de l'exploitation minière et des énergies renouvelables en Afrique, et promet de susciter une nouvelle vague d'investissements sur le continent.



Considéré comme le premier événement du secteur énergétique africain, AEW : Invest in African Energies 2025 (Investir dans les énergies africaines 2025), qui se tiendra au Cap du 29 septembre au 3 octobre, est la principale plateforme de promotion de la croissance socio-économique sur l'ensemble du continent.



En tant que tel, grâce à des investissements stratégiques, au dialogue et à la collaboration avec les délégations des pays membres du G20, l'événement devrait ouvrir la voie à un avenir énergétique plus résilient, plus durable et plus inclusif, tout en remplissant son mandat de faire de la pauvreté énergétique une histoire ancienne d'ici 2030.



Le forum du G20 réunira un large éventail de chefs de gouvernement, de décideurs politiques, de géants de l'industrie et d'investisseurs étrangers pour cinq jours de signatures d'accords, de dialogues individuels, de mises à jour de projets, d'expositions, de débats d'experts et bien plus encore. Le forum est la première plateforme permettant aux plus grandes économies du monde de s'engager et d'investir dans les opportunités africaines.