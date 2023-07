Afrique : "nos pays ne peuvent pas se développer individuellement", Moussa Faki

"Nous travaillons désormais avec des communautés économiques régionales parce que nous sommes convaincus que nos pays ne peuvent pas se développer individuellement. Monsieur le Président, votre pays est un exemple, la Russie était un immense empire, puis l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie est une fédération, c'est-à-dire une structure unificatrice, la même philosophie que nous avons dans l'Union africaine", a-t-il ajouté.



À son tour, le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de la coopération entre l'Union économique eurasienne et les associations africaines.



"Nous avons estimé qu'il était important de discuter des perspectives de coopération entre l'Union eurasienne et les structures d'intégration africaines, en premier lieu avec l'Union africaine, qui développe des processus similaires et a établi la zone de libre-échange continentale africaine", a déclaré M. Poutine.



Le forum économique et humanitaire se tient à Saint-Pétersbourg dans le cadre du deuxième sommet Russie-Afrique, les 27 et 28 juillet.



Le programme comprend des sessions de discussion sur la coopération et le développement des relations entre la Russie et l'Afrique dans les domaines de la sécurité numérique, de l'énergie, de l'alimentation, de l'éducation, de la culture, du sport et d'autres domaines.



Le forum vise à développer la coopération russo-africaine et à définir le renforcement à long terme des relations entre la Russie et l'Afrique.