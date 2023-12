INTERNATIONAL Afrique subsaharienne : Meta dévoile son « Bilan de l'année 2023 »

Par Info Alwihda - 20 Décembre 2023



La rétrospective de l'année 2023 retranscrit ses investissements et ses initiatives clés en Afrique subsaharienne et met en avant les étapes et les accomplissements phares de Meta dans la région, renforçant ainsi ses investissements continus et son engagement en faveur de l’Afrique subsaharienne.

En mettant l'accent sur les liens entre les différentes communautés, le renforcement de l'écosystème des créateurs de contenu et la stimulation de l'innovation, Meta a orienté ses ressources de façon stratégique vers des initiatives qui s’alignent avec sa mission principale ; celle d’outiller les utilisateurs afin de leur permettre de construire des communautés et de rapprocher le monde.



« Tandis que nous faisons état de l'année écoulée, nous sommes ravis d'annoncer nos principales réalisations et investissements en Afrique subsaharienne », déclare Kezia Anim-Addo, Directrice de la communication en Afrique, Moyen-Orient et Turquie, chez Meta.



« Nous demeurons engagés au service du continent africain et nos faits marquants de l’année 2023 renforcent une partie de l’impact que nous avons pu créer, notamment en soutenant les écosystèmes croissants des créateurs de contenu et en construisant des communautés grâce à la technologie ».



Parmi les projets phares de la rétrospective 2023 de Meta comptent :



• Creator Lab Live : Lancement de Creator Lab Live, un programme éducatif unique en son genre destiné aux créateurs de contenu au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud, dont l’objectif est d’inspirer leur créativité, d’encourager un écosystème digital positif et d’établir des liens au sein de la communauté des créateurs de contenu en toute bienveillance.



• Instagram Creators x Brand Academy cours nano : Lancement d’Instagram Creators x Brand Academy en Afrique du Sud, en partenariat avec Red and Yellow (Ecole de Commerce d’Arts Créatifs), un cours de courte durée visant à enseigner les meilleures pratiques aux créateurs de contenu, aux futurs créateurs de contenu et aux différentes marques.



• « Made by Africa, Loved by the World » : Annonce de l'édition « Etoiles Montantes » de la campagne « Made by Africa, Loved by the World » visant à amplifier les voix et les histoires de huit jeunes talents émergents à travers l'Afrique qui ont su asseoir leur présence globale, changeant ainsi la façon dont l’Afrique est perçue sur la scène internationale, notamment à travers le lancement du défi Instagram #AfricaMade Reels.



• Chaînes WhatsApp : Lancement d'une série de contenus en collaboration avec des créateurs locaux en Afrique subsaharienne afin de présenter aux utilisateurs les nombreux avantages des chaînes WhatsApp.



• EbaSafeOnline : Lancement d'une bande dessinée éducative sur la sécurité des jeunes, en partenariat avec la librairie en ligne sud-africaine Ethnikids. Intitulée #EbaSafeOnline, celle-ci est la première du genre et est disponible dans 11 langues officielles de l'Afrique du Sud.



• Sécurité et bien-être des jeunes : Organisation d'une semaine dédiée à la sécurité et au bien-être des jeunes en Afrique du Sud, avec la participation de plus de 300 jeunes, parents, éducateurs et décideurs politiques, afin d'éduquer et d'informer les jeunes et les parents sur les outils de sécurité de Meta.



• My Digital World : Accueil d'un forum sur la maîtrise des outils du numérique pour la consolidation de la paix en Éthiopie afin de discuter du rôle du numérique dans la promotion de la paix et d’annoncer l'expansion de My Digital World, un programme qui vise à fournir aux jeunes des informations et des compétences pouvant les aider à s'épanouir dans un monde de plus en plus connecté.



• African XR Realities Lab : Partenariat avec Electric South pour lancer l'African XR Realities Lab, un programme d'incubation regroupant huit prototypes de réalité étendue (XR) tirant parti de diverses technologies immersives.



• Meta Connect 2023 : Lancement d'une campagne numérique en collaboration avec des créateurs nigérians afin de produire du contenu captivant en prévision de la conférence annuelle Meta Connect.





