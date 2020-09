Afrique : un dialogue virtuel sur les réformes de l'UA et la transition AUDA-NEPAD

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, avec le Directeur général de l'Agence de développement de l'UA-NEPAD, Dr Ibrahim Mayaki, s'est adressé vendredi dernier lors d'une réunion virtuelle au Groupe des partenaires de développement de l'UA (AUPG), coprésidé par l'ambassadrice du Danemark, Karin Poulsen et l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Union africaine, Jessica Lapenn, sur la réforme institutionnelle de l'UA et l'AUDA-NEPAD transformation.



Le président de la CUA a souligné que l'objectif stratégique du processus de réforme institutionnelle est de renforcer l'efficacité des opérations de l'UA et de doter l'Union des moyens nécessaires pour relever les défis en constante évolution du présent et de l'avenir. Il a expliqué que l’Union se concentre sur des domaines prioritaires clés tels que la paix et la sécurité, la gouvernance, l’intégration économique, et repense l’orientation stratégique des partenariats de l’UA sur la scène mondiale. Il a souligné le succès obtenu dans la restructuration de l'UA; division du travail avec les communautés économiques régionales; et le financement de l'Union africaine.



Le Président Faki a en outre précisé le mandat de l'AUDA-NEPAD et sa responsabilité déléguée de diriger la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Le Président de la CUA a souligné l'importance de la décision de l'Assemblée de l'Union africaine qui prévoyait que l'AUDA-NEPAD coordonne la mise en œuvre des projets de l'Agenda 2063, entreprenne la mobilisation des ressources et serve d'interface technique entre le continent et toutes les parties prenantes et partenaires au développement de l'Afrique.



Le Directeur général de l'AUDA-NEPAD, Dr. Mayaki, a décrit les fonctions de l'Agence, les priorités stratégiques 2020-2023 et les besoins en ressources. Il a exposé les responsabilités consolidées de l’AUDA-NEPAD en mettant l’accent sur la fonction qui consiste à entreprendre l’ensemble des modalités de mobilisation des ressources et de financement flexibles pour la mise en œuvre des programmes phares de l’UA.



Le dialogue était une première étape de l'AUDA-NEPAD vers le renforcement de ses relations avec les partenaires de développement de l'UA à l'appui du développement socio-économique de l'Afrique et de la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Il a été convenu que le dialogue se poursuit à deux niveaux importants, au niveau des ambassadeurs et à travers sous-groupes thématiques techniques de l’AUPG.