Afrique : une fintech camerounaise remporte l'Ecobank Fintech Challenge 2023

Le Groupe Ecobank, le groupe bancaire panafricain, a décerné le prix de l’Ecobank Fintech Challenge 2023 à Koree, une fintech basée au Cameroun. L'annonce a été faite par un jury prestigieux lors de la finale du concours qui s'est tenue au siège de la banque, au Centre panafricain, à Lomé, au Togo.



Koree a remporté la victoire après avoir fait face à une forte concurrence de la part de sept autres fintechs. Les finalistes ont présenté leur solution innovante devant un jury indépendant composé de cinq personnes. Ces huit finalistes ont été soigneusement sélectionnés parmi plus de 1 400 fintechs provenant de 64 pays, témoignant du succès grandissant du concours depuis sa création il y a six ans, ainsi que de la richesse de l'innovation et de l'ingéniosité, en particulier sur le continent africain.



Les huit finalistes sont Flexpay Technologies (Kenya), IPOXcap AI (Afrique du Sud), Kastelo (Afrique du Sud), Koree (Cameroun), Kori Tech (Sénégal), Smart Teller Technologies (Nigeria), Rubyx (Belgique) et Wolf Technologies (RDC).



Koree a été désigné vainqueur à l'issue de trois phases de sélection et va remporter un prix de 50 000 USD. Wolf Technologies, qui est arrivé en deuxième place, va se voir attribuer 10 000 USD, tandis que Flexpay Technologies, classé troisième, recevra 5 000 USD.



Le trophée de l’Ecobank Fintech Challenge est l'un des prix en espèces les plus importants attribués sans conditions dans le domaine de la fintech en Afrique subsaharienne, destiné spécifiquement à encourager l'innovation dans ce secteur. Avec son application de cashback et de fidélité qui numérise les paiements aux commerçants, Koree a fait forte impression sur le jury et a remporté une victoire bien méritée.



Le gagnant et les sept autres finalistes ont été intégrés dans le prestigieux Ecobank Fintech Fellowship. Ce programme unique offre aux entreprises fintech l'opportunité d'explorer des partenariats commerciaux potentiels avec Ecobank, notamment la possibilité de s'intégrer de manière transparente aux plateformes de la banque et de déployer leur solution fintech sur les 35 marchés africains de Ecobank.