AFRIQUE Afrique : une nouvelle initiative pour la santé mentale

Alwihda Info | Par APO - 26 Décembre 2023



Des équipes pluridisciplinaires seront mises en place pour générer des innovations évolutives et des connaissances fondées sur des données qui peuvent améliorer la compréhension de l'anxiété, de la dépression et de la psychose.

Le Centre africain de recherche sur la population et la santé (APHRC), en partenariat avec Wellcome, s'apprête à dévoiler une nouvelle initiative en 2024 qui vise à combler les lacunes existantes dans notre compréhension de l'anxiété, de la dépression et de la psychose et à améliorer les pratiques de prise de décision fondées sur des données probantes en Afrique.



Le Prix sur les données en santé mentale en Afrique se lance dans une aventure transformatrice, en exploitant les données existantes et les connaissances fondées sur les données, pour stimuler l'innovation et remodeler le paysage de la santé mentale, grâce à une recherche qui relève les défis tout en améliorant les capacités du continent en matière de données.



Dans le cadre de cette initiative, des équipes pluridisciplinaires seront mises en place pour générer des innovations évolutives et des connaissances fondées sur des données qui peuvent améliorer notre compréhension de l'anxiété, de la dépression et de la psychose en Afrique.



Le Prix financé par Wellcome est le premier du genre et est ouvert aux innovateurs, aux chercheurs et aux startups, dont les initiatives seront en compétition pour 5 à 10 prix, chacun d'une valeur de 200 000 livres sterling, avec un financement étalé sur 12 mois.



Dans le cadre de cette initiative, les personnes intéressées peuvent s'inscrire à un programme gratuit de renforcement des capacités sur cinq mois. Ce programme a pour but de les aider à exploiter tout le potentiel de la science des données, de l'analyse statistique avancée et des algorithmes d'apprentissage automatique adaptés aux applications de santé mentale sur le continent.



L'APHRC aidera à former des équipes multidisciplinaires, à jumeler des individus et à fournir un accès à des sources de données identifiées. L'Organisation mondiale de la santé estime que 116 millions de personnes en Afrique vivaient avec un trouble mental avant la pandémie de COVID-19.



La forte prévalence des troubles mentaux est due aux difficultés de la vie quotidienne, aux conflits généralisés, aux urgences de santé publique et à d'autres facteurs. Cette situation a lourdement pesé sur la vie des gens, perturbant leur capacité à travailler et à s'épanouir et entraînant une perte de productivité, de grandes souffrances et une douleur émotionnelle pour les individus, leurs familles et leurs communautés.



Cependant, l'accès à des soins de santé mentale de qualité sur le continent est limité, essentiellement en raison de l'insuffisance des investissements dans les services de prévention, de traitement et de réadaptation.



Des données complètes et actualisées peuvent aider à mieux comprendre l'anxiété, la dépression et la psychose, à évaluer l'accès aux services de santé mentale et à identifier les interventions efficaces. Ces données servent de base à des stratégies ciblées visant à relever les défis actuels en matière de santé mentale en Afrique.





