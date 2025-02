AfroMedia clôture la formation "Le journaliste et écrivain défunt Mohamed Mounir" pour les journalistes et animateurs soudanais

Cette formation portait le nom du journaliste défunt Mohamed Mounir, décédé au cours du mois de février, et s’est tenue sous le parrainage du journal Daily News Africa, avec la participation d’un groupe distingué de conférenciers spécialisés dans le domaine du journalisme et des médias.



Le chercheur en anthropologie et activiste international Hassan Ghazaly, fondateur de l’initiative « AfroMedia », a déclaré que cette formation était entièrement gratuite et qu’elle portait le nom du journaliste défunt Mohamed Mounir, qui travaillait au journal Al-Gomhouria. Il a souligné que Mohamed Mounir avait laissé une empreinte marquante dans le domaine du journalisme et des médias, étant reconnu pour son travail acharné et son patriotisme sincère envers l’Égypte et son appartenance à l’Afrique et au Sud global. À travers ses nombreux travaux journalistiques sur l'Afrique, il a mis en lumière le rôle pionnier de l'Égypte sur le continent.



Ghazaly a précisé que la formation, qui s’est déroulée sur trois jours, a couvert plusieurs sujets importants. La première journée a été animée par le journaliste Ahmed Mahmoud, rédacteur en chef de la version anglaise du site Ahram Online, qui a abordé le thème du « journalisme numérique », le journaliste Mohamed Samir, rédacteur en chef de Daily News Africa, qui a présenté « L’expérience d’Ahram Online et de Daily News Africa » et le Dr Ayman Adly, président du comité de formation et de sensibilisation du syndicat des médias et membre de l’Union des journalistes africains, qui a discuté des « compétences essentielles d’un bon journaliste ». Lors de la deuxième journée, les interventions étaient les suivantes : le journaliste d’investigation Mohamed Magdy Abou Zeid a traité de « l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter la désinformation à travers les images et vidéos » et le journaliste Mohamed Mallouk, rédacteur en chef du site Cairo 24, a partagé son expérience sur « L’usage de l’intelligence artificielle dans le journalisme ». Le troisième jour, les conférences ont été animées par le Dr Osama Al-Qadi, expert de longue date dans le domaine du journalisme, de l’enseignement universitaire et de la formation médiatique, qui a présenté un sujet intitulé « Outils de l’intelligence artificielle dans la création de contenu médiatique » et la journaliste et formatrice internationale Iman Al-Warraqi, fondatrice de l’initiative Révolution de l’intelligence artificielle, qui a abordé le thème : « Créativité artificielle : stratégies et techniques d’intelligence artificielle pour un contenu innovant ».



Le fondateur de l’initiative « AfroMedia » a souligné que cette formation a abouti à plusieurs recommandations clés formulées par les experts et les participants issus des médias et des radios soudanaises. Parmi ces recommandations figurent l’importance de renforcer les relations entre les peuples du bassin du Nil de manière positive, la nécessité de protéger la jeunesse contre l’influence culturelle étrangère à travers l’éducation, la culture et la mise en valeur du patrimoine, l’intégration du contenu culturel local dans les programmes scolaires pour promouvoir la fierté de l’identité nationale et culturelle, le soutien aux artistes et écrivains locaux pour produire des œuvres qui reflètent l’identité culturelle et inspirent la jeunesse, l’étude de plusieurs projets communs à court terme, l’importance d’évaluer l’impact des médias sur la société et la culture arabes et islamiques, la création d’un site en ligne pour renforcer les liens culturels et sociaux entre les étudiants, servant ainsi de point de départ à une interaction réelle dans le bassin du Nil, l’organisation de nouvelles formations destinées aux employés de l’Autorité générale de la radio et de la télévision, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’organisation de visites de certaines grandes institutions médiatiques égyptiennes afin d’enrichir les connaissances des participants, l’importance du rôle futur de l’initiative « AfroMedia » dans le paysage médiatique et culturel soudanais après la stabilisation de la situation sécuritaire et l’adoption des outils et technologies de l’intelligence artificielle dans le journalisme audiovisuel et numérique.



Lors de la cérémonie de clôture, les participants ont exprimé leur gratitude envers l’État égyptien et l’initiative AfroMedia. Ils ont reçu leurs certificats et les formateurs ont été honorés. En signe de fraternité culturelle, les participants ont organisé à leurs frais un banquet composé des mets soudanais et égyptiens les plus savoureux, illustrant ainsi la richesse du lien culturel et social entre les deux peuples. De plus, dans une ambiance chaleureuse, ils ont spontanément chanté en chœur la célèbre chanson du regretté Dr Abdel Karim Al-Kabli, « Misr ya ukht biladi ya shakiqa » (Égypte, sœur de mon pays, ma sœur), sur des rythmes inspirés du Nil.



Il est à noter que l’initiative AfroMedia porte le slogan « La voix de l’Égypte… la voix de l’Afrique ». Elle fait partie du réseau Solidarité mondiale et a été fondée par le chercheur en anthropologie Hassan Ghazaly en février 2021. L’initiative vise à renforcer les relations journalistiques et médiatiques entre l’Égypte et les pays africains, à développer les compétences des professionnels des médias pour qu’ils véhiculent une image réaliste de l’Afrique, et à promouvoir la coopération entre les peuples via les médias. Elle aspire à être un pont de communication entre le peuple égyptien et les autres peuples africains, en coordonnant les efforts et en unifiant le message médiatique entre Africains égyptiens et non égyptiens. Elle œuvre également à former et sensibiliser les professionnels des médias et du journalisme en Égypte sur le contenu africain de manière générale.