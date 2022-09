Ahmat Yacoub Adam : "Ceux qui soutiennent l'éligibilité ne souhaitent pas voir le Tchad en paix"

Ahmat Yacoub Adam, vice-président du parti PRET, prévient de "risques graves" si les militaires s'accrochent au pouvoir : "le dialogue devient fade à cause de certaines pratiques (...) Le peuple nous observe. Ceux qui soutiennent l'éligibilité des dirigeants de la transition ne souhaitent pas voir le Tchad en paix et en démocratie".



Ahmat Yacoub Adam rappelle que "c'est un engagement pris par le Conseil militaire de transition (CMT) devant le peuple".



Pour lui, la prise de pouvoir par le CMT "était un putsch sinon on n'aurait pas dû voir ce jour là des chars positionnés, l'administration et les commerces fermés".