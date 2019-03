Aide d’urgence de la Belgique au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe après le passage du cyclone Idai

Le cyclone Idai et les inondations qui l’ont accompagné ont causé des ravages énormes au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. C’est une des tempêtes tropicales les plus dévastatrices qui se soient abattues en Afrique australe, causant la mort de vraisemblablement plus d’un millier de personnes. Le gouvernement belge exprime ses condoléances aux populations touchées […]

