(Alerte médias) La Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba organisent le 11e webinaire du Global MediXChange for Combatting COVID-19 (GMCC) en Afrique en collaboration avec les Nations Unies

Alors que la lutte mondiale contre Covid-19 se poursuit, la Fondation Jack Ma (https://www.JackMaFoundation.org.cn/) et la Fondation Alibaba ont aidé à rassembler des experts médicaux du monde entier pour partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs meilleures pratiques dans la lutte et le traitement du Covid-19. Le Global MediXChange for Combatting COVID-19 (GMCC) (https://bit.ly/2AbTySj) est une plate-forme établie par les fondations et Alibaba Health dans le but de lutter contre le virus par le partage des connaissances et d’information. Grâce au GMCC, les professionnels de la santé du monde entier ont un accès numérique aux ressources de prévention des épidémies, aux vidéos et aux webinaires, et aux outils pour les discussions en ligne. La création du GMCC fait suite aux dons des équipements médicaux que la Fondation Jack Ma et de la Fondation Alibaba ont fait à travers le monde à plus de 150 pays et régions, parmi lesquels figurent 54 pays africains (https://bit.ly/36C4THx).

En Afrique, 11 séminaires en ligne ont été organisés dans le cadre du GMCC pour les professionnels de la santé de neuf pays africains, dont le Kenya, le Ghana, l'Égypte, l'Éthiopie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Zimbabwe et le Soudan. Au total, 102 hôpitaux africains et plus de 4 500 professionnels de la santé ont participé à ces sessions. Ces séminaires en ligne se sont concentrés sur des questions urgentes telles que définies par les hôpitaux participants et sur des sujets couvrant notamment la préparation d’un hôpital, l'allocation des ressources, le contrôle et le traitement des infections, ainsi que les meilleures pratiques en soins infirmiers et en réhabilitation. Le dernier webinaire s'est tenu aujourd'hui en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud.

Lors de sa participation au séminaire en ligne du GMCC co-organisé par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) le mois dernier (https://bit.ly/3c6CN8n), Jack Ma, fondateur de la Fondation Jack Ma et du Groupe Alibaba, a souligné l'importance de la collaboration et du partage dans la lutte contre la crise sanitaire, « Au cours des 3 derniers mois, j'ai suivi de pres la pandémie. Et au cours de nos efforts de dons, nous avons réalisé qu’ il ya une grande demande d’ équipements médicaux , mais également une expérience de première ligne pour lutter contre le virus. C'est pourquoi nous avons créé le GMCC. Le virus ne fait pas de distinction entre les races et les personnes ; le virus n'a pas besoin de passeport. La solidarité et la collaboration sont les seuls moyens de vaincre la pandémie. La solution n'est pas l'isolement, mais plutôt la coopération. »

La communauté médicale en Afrique a noté que l'échange de connaissances et compétences a contribué à faire progresser concrètement les efforts en cours dans la lutte pour vaincre le virus. Voici quelques-uns des commentaires recuellis:

Le partenariat est essentiel pour gagner la guerre contre Covid-19 (…) Si nous ne voulons pas que l'Afrique Afrique soit le prochain épicentre, nous devons encourager les partenariats multisectoriels au niveau communautaire, au niveau national, au niveau continental et au niveau mondial. Cette importante collaboration est un jalon important pour y parvenir. » a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

« Avant tout, je tiens à vous remercier pour l'organisation du séminaire en ligne, la mise en œuvre a été exceptionnelle et nous attendons avec impatience de futures collaborations », a déclaré le Dr Rasha Abdelkader, Conseil suprême des hôpitaux universitaires (Égypte).

Le séminaire en ligne de la semaine dernière a été très utile. Cela nous a aidés à développer l'organisation de notre groupe de travail et de notre équipe Covid-19, à affiner notre plan de déploiement et à appliquer une utilisation sûre et efficace des PPE. » a déclaré Sisay Sirgu Betizazu, MD, MPH, vice-recteur aux études et à la recherche, St. Paul's Hospital Millennium Medical College (Éthiopie).

Le webinaire de la semaine dernière a été très utile. Cela nous a aidés à développer l'organisation de notre groupe de travail et de notre équipe Covid-19, à affiner notre plan de déploiement et à appliquer une utilisation sûre et efficace des EPI. » a déclaré Sisay Sirgu Betizazu, MD, MPH, vice-recteur aux études et à la recherche, St. Paul's Hospital Millennium Medical College (Éthiopie).

La session du séminaire en ligne nous a été très utile en termes de leçons apprises et de partage des meilleures pratiques avec des pratiquants expérimentés venant du champ de bataille. Nous avons beaucoup appris, en particulier sur le remodelage de la salle, la conception et l'organisation des flux patients / personnel / logistique. Nous avons bien sûr fait de même, mais le webinaire a montré nos lacunes et nos faiblesses et c'est ce que nous sommes en train d'améliorer. » a déclaré le Dr Zuberi Muvunyi Directeur général des services cliniques - Ministère de la Santé (Rwanda).

Les expériences qui ont été partagées lors de cet échange ont été très précieuses et nous avons déjà utilisé de nombreuses leçons. Nos établissements de santé mettent en place des « cliniques contre la fièvre » et mettent en place des structures de flux de patients rationalisées. » a déclaré le Dr S M Zungu, chef de projet : réponse du secteur à Covid-19, Département national de la santé (Afrique du Sud).

La session a été très utile et a répondu à beaucoup de nos questions. La plupart de notre temps est consacré à des cas graves, avec cette discussion, nous apporterons beaucoup de changements et cela sauvera beaucoup de vies. » a déclaré Christopher Mnzava, coordinateur de l'équipe régionale multi-agences d'intervention d'urgence de Dar es Salaam (Tanzanie).

Une rediffusion de tous les séminaires en ligne pour les professionnels de la santé est disponible ici (https://bit.ly/3gv6pQn). Pour en savoir plus sur les dernières mises à jour sur les efforts philanthropiques mondiaux de la Fondation Jack Ma et de la Fondation Alibaba pour faire face à l'urgence Covid-19, visitez Alizila (https://bit.ly/36C4THx), suivez @JackMa (https://bit.ly/2ZHJKKE) et @foundation_ma (https://bit.ly/3c6Z3z8) et @alibabagroup (https://bit.ly/2B88Vf8). Le programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma en Afrique est l’African Netpreneur Prize Initiative (ANPI), qui est actuellement ouvert aux candidatures pour le 2e concours annuel des prix Africa’s Business Heroes (https://bit.ly/2M0XmbR). Le prix vise à mettre en lumière les talents et les idées commerciales des entrepreneurs de toute l'Afrique et décernera un pool de 1,5 million de dollars en subventions à dix finalistes qui illustrent la résilience, l'innovation et le leadership et qui travaillent pour résoudre des problèmes critiques et élever leurs communautés locales.