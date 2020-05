(Alerte médias) La Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba organisent le 11e webinaire du Global MediXChange for Combatting COVID-19 (GMCC) en Afrique en collaboration avec les Nations Unies

Alors que la lutte mondiale contre Covid-19 se poursuit, la Fondation Jack Ma (https://www.JackMaFoundation.org.cn/) et la Fondation Alibaba ont aidé à rassembler des experts médicaux du monde entier pour partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs meilleures pratiques dans la lutte et le traitement du Covid-19. [Le Global MediXChange for Combatting COVID-19 (GMCC)](https://www.alibabacloud.com/covid-19-global-medixchange)… Read more […]

