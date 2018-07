ACTUALITES

Alger: Une rencontre sur la prévention de l’extrémisme violent

Alwihda Info | Par Djamil Ahmat - 1 Juillet 2018 modifié le 1 Juillet 2018 - 23:45

Le soutien et la participation d’experts algériens, officiels ou non, ont permis notamment de partager les réflexions et les expériences algériennes en matière de prévention de la violence extrême. La cérémonie d’ouverture des travaux a été dirigée par son Excellence le Ministre des affaires étrangères d’Algérie, en présence des plus hautes personnalités politiques et diplomatiques.