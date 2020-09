Algérie - COVID-19 : l’Espagne et ses régions renforcent leur soutien aux réfugiés sahraouis en Algérie

L'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et 11 régions espagnoles ont augmenté leurs contributions cette année pour atteindre un plafond de 1,9 million d'euros qui permettra de fournir une aide humanitaire essentielle aux réfugiés sahraouis pendant la pandémie de la COVID-19, a annoncé lundi le Programme alimentaire mondial (PAM).

« L'Espagne a fait un pas en avant pour s'assurer que cette crise sanitaire ne se transforme pas en une crise de la faim dans les camps de réfugiés de Tindouf », a déclaré le Représentant du PAM et Directeur de pays en Algérie, Imed Khanfir, dans un communiqué de presse.

Selon le PAM, les fonds espagnols aideront l’agence à fournir une aide alimentaire indispensable aux réfugiés sahraouis en distribuant des rations alimentaires mensuelles comprenant des céréales, des légumineuses, de l'huile végétale, du sucre et des aliments mélangés enrichis.

Des milliers de familles de réfugiés souffrent de l'impact économique de la crise sanitaire et des pertes de revenus qui en découlent.

Pour s'assurer que toutes les familles ont eu suffisamment de nourriture, le PAM a augmenté le nombre des rations à 20.000 pendant la période de mai à juillet.

« Le PAM est très reconnaissant au peuple et au gouvernement espagnols pour leur soutien qui permet à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants réfugiés de recevoir une ration alimentaire diversifiée. Celle-ci couvre leurs besoins de base et les aide à surmonter cette période difficile », a ajouté M. Khanfir.

Les réfugiés sahraouis vivent dans des conditions difficiles dans cinq camps de réfugiés dans le désert du Sahara, dans le sud-ouest de l'Algérie, et dépendent principalement de l'aide du PAM pour leurs besoins alimentaires.

Le PAM est la principale source de nourriture pour la plupart des réfugiés sahraouis en Algérie depuis 1986.

Les opérations du PAM en Algérie sont menées et contrôlées en collaboration avec des organisations nationales et internationales pour s'assurer que l'aide alimentaire parvient aux personnes auxquelles elle est destinée.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/algerie-covi...