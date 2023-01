Allégation d'usurpation de titre : la présidente de l'association des Lamy-Fortains et N'Djamenois se défend

Malgré cette opposition, la décision a été maintenue, et Asma Gassim se retrouve maintenant dans l'obligation de prouver qu'elle est bien la présidente de l'association des Lamy-Fortains et N'Djamenois. Cette situation est d'autant plus délicate qu'elle met en cause la crédibilité de l'association et de ses actions en faveur de la paix, la cohésion sociale, l'amour et le pardon du prochain.



Asma Gassim a donc tenu cette conférence de presse pour expliquer les faits et rétablir la vérité sur cette situation. Elle a rappelé l'historique de la création de l'association, ses objectifs et ses actions en faveur de la communauté. Elle a également dénoncé les accusations infondées de Banaye Hissein, qui cherche apparemment à discréditer son travail et celui de l'association.



Elle a enfin appelé les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cette affaire, afin de rétablir la vérité et de protéger l'intégrité de l'association des Lamy-Fortains et N'Djamenois. Elle a également appelé les membres de l'association et la communauté en général à rester solidaires et à continuer de soutenir leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale.