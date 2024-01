Allemagne : TotalEnergies acquiert Kyon Energy, un développeur de projets de stockage par batteries

Dans le cadre de son développement intégré dans l’électricité en Allemagne, TotalEnergies a signé un accord pour l’acquisition de la totalité du capital de Kyon Energy, l'un des principaux développeurs de systèmes de stockage par batteries du pays, auprès de ses trois fondateurs.



Cette acquisition se fait en contrepartie d’un paiement initial de 90 millions d’euros, auquel s'ajouteront des compléments de prix liés à la réalisation d'objectifs de développement.



Depuis sa création en 2021, Kyon Energy a développé 770 MW de projets avec des coûts très compétitifs de raccordement au réseau dont 120 MW sont déjà opérationnels, 350 MW sont en construction et 300 MW prêts à être construits.



De plus, le portefeuille de Kyon contient 2GW de projets, dont le développement est avancé. Grâce à l'expertise de la direction et des employés de Kyon Energy, TotalEnergies développera, construira et opérera ces capacités, principalement situées dans le nord de l'Allemagne, dans le cadre de sa stratégie d'électricité intégrée.



Cette nouvelle acquisition fait suite aux succès remportés en 2023 dans le pays avec l'attribution d'une concession maritime pour le développement d'un parc éolien offshore géant de 3 GW, l'acquisition de l'agrégateur d'énergies renouvelables Quadra Energy et l’attribution d'un contrat pour l'installation et l'exploitation de 1 100 points de recharge à haute puissance pour les véhicules électriques.



Elle renforce également davantage la capacité de TotalEnergies à offrir une énergie fiable et compétitive à ses clients allemands. Ces batteries contribueront à la résilience du système électrique allemand, en permettant de résoudre les problèmes de congestion et en apportant une flexibilité supplémentaire du réseau électrique allemand.



Elles favoriseront, enfin, l’essor rapide des énergies renouvelables en Allemagne. « Je souhaite la bienvenue aux équipes de Kyon Energy au sein de TotalEnergies. L’acquisition de cette entreprise, l’un des leaders de son marché, constitue un élément clé de notre présence sur le marché allemand de l’électricité, qui est le plus grand d’Europe », a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.



« Ce partenariat avec TotalEnergies représente un moment clé pour Kyon Energy, alors que nous avons pour ambition de devenir l’un des premiers fournisseurs de flexibilité en Europe. En unifiant nos forces, nous consolidons notre position sur le marché électrique allemand et participons ainsi directement à la transition vers un système énergétique plus durable », a déclaré Adrian Kapsalis, directeur général de Kyon Energy.



Cette acquisition reste soumise à l’autorisation des autorités compétentes.