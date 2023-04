Allemagne : l'ambassadrice du Tchad convoquée et expulsée sous 48 heures

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'ambassadeur Kricke avait exercé ses fonctions à N'Djamena de manière exemplaire et s'était engagé pour les droits de l'homme et la transition rapide vers un gouvernement civil au Tchad. Le ministère regrette d'avoir dû en arriver là mais estime que cette décision était nécessaire en réponse à l'expulsion infondée de leur ambassadeur.



L'Allemagne continuera à travailler avec ses partenaires sur place pour poursuivre l'engagement en faveur des droits de l'homme et de la transition vers un gouvernement civil au Tchad. Cette expulsion intervient alors que les relations entre les deux pays se sont déjà tendues suite à l'annonce par l'Allemagne de la suspension de son aide financière au Tchad en raison des violations des droits de l'homme et de l'absence de progrès en matière de gouvernance démocratique.