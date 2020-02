Alors que la plus grande économie d'Afrique accueille le Sommet international du pétrole du Nigéria, voici trois sessions à surveiller (Par Blossom Ozurumba)

Par Blossom Ozurumba

Trois ans après que le Conseil exécutif fédéral du Nigéria a pris la décision finale d'approuver le Sommet international du pétrole du Nigeria, ou Nigeria International Petroleum Summit (NIPS), une Conférence africaine sur les technologies et les affaires pétrolières, la troisième édition de l'événement se tient actuellement dans sa capitale, Abuja, du 9 au 12 février 2020. L'événement, qui est hautement considéré comme l'événement officiel approuvé par le gouvernement, a été conçu pour être le rendez-vous du Nigeria et, en fait, du secteur pétrolier et gazier de l'Afrique, où les principaux décideurs des secteurs public et privé peuvent échanger sur des idées innovantes.

La Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org/), en tant que voix crédible de l'industrie pétrolière africaine et première association de défense des intérêts africains représentant toutes les facettes de l'industrie pétrolière et gazière africaine, sera sur le terrain pour vous offrir un accès de première ligne aux plus de 20 sessions de l'événement qui dure quatre jours.

Voici trois des sessions les plus attendues qui, selon nous, auront un large impact mondial et placeront fermement le pays ouest-africain au premier rang de la scène énergétique.

Lancement du Code du réseau national de transport de gaz

Le Ministère nigérian des ressources pétrolières, conjointement avec le Département des ressources pétrolières, lancera officiellement le Code national du réseau de transport de gaz dans le cadre des événements d’ouverture du NIPS. Le Nigeria a récemment proclamé l'année 2020 son Année du gaz, une décision qui, selon NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie, pourrait devenir « l'action politique la plus pertinente que l'on ait prise au Nigeria depuis des années ». Le Code du réseau national de transport de gaz vise à garantir que la mauvaise qualité du gaz ne pénètre pas dans le réseau de gazoducs nigérian, en plus de garantir l'intégrité du gazoduc, son libre accès et une compréhension commune du comptage. Il devrait également fournir une plate-forme uniforme en termes de lignes directrices pour les accords entre acheteurs et vendeurs, qui garantira la transparence et éliminera les goulets d'étranglement existants. Nous attendons avec impatience ce lancement et espérons qu'il placera à juste titre le Nigéria pour établir 2020 comme son Année du gaz. Veuillez lire l'annonce officielle ici (http://bit.ly/2H9PceL).

Session ministérielle : technologie, politiques et investissement - une conversation

Il s'agit peut-être de la session la plus importante car elle réunira les ministres du secteur pétrolier et gazier de Guinée équatoriale, du Gabon, d'Égypte, de Libye, d'Algérie, de la République du Congo, du Mali, de la Mauritanie et du Nigéria et de l'Opep dans un cadre authentique et honnête. La conversation parlera surement du thème général de la conférence de cette année : « Élargir le cercle d'intégration ». Elle cherchera à apporter une réponse de haut niveau à des questions telles que : comment l'Afrique peut devenir un acteur important sur la scène énergétique régionale et internationale et comment les pays producteurs et consommateurs de pétrole peuvent mieux coopérer en Afrique, entre autres.

Forum des gouverneurs : que pouvons-nous attendre de plus des États fédéraux producteurs de pétrole?

Cette session mettra les gouverneurs des États pétroliers du Nigéria en place pendant le segment du Forum des gouverneurs pour saisir les opportunités en tant qu'États pétroliers et remettre en question leurs différentes feuilles de route sur ce qui devrait être et où ils se dirigent. La découverte de gisements de pétrole et de gaz au Nigeria a été considérée à la fois comme une bénédiction et une malédiction pour la nation, l'insécurité étant considérée comme le plus grand défi avant celui de la dégradation de l'environnement. Le résultat attendu de cette session sera les nouvelles solutions qui seront proposées pour créer un environnement propice aux investissements qui augmentera les réserves d'hydrocarbures du pays et stimulera le développement.

Les derniers mots

James Shindi, le Directeur général de Brevity Anderson, le producteur de l’événement, en référence à la conférence, a récemment déclaré : « C'est notre tradition depuis sa création. Nous réunissons les meilleurs esprits et les principaux décideurs politiques à travers le continent pour tracer la voie à suivre et définir des stratégies pour gérer les énormes ressources d'hydrocarbures de l'Afrique. » Nous attendons donc avec impatience l'édition de cette année et serons sur le terrain pour évaluer la livraison. Vous pouvez télécharger l'agenda de la conférence en cliquant ici (http://bit.ly/2HbP9iq).

À propos de Blossom Ozurumba :

Blossom Ozurumba se porte volontaire en tant que correspondante en énergie et ressources pour la Chambre Africaine de l'Energie au Nigeria. Elle dirige également une équipe multiculturelle en tant qu'assistante technique sur les médias et la stratégie avec le ministre d'État nigérian pour les Ressources pétrolières. Blossom est diplômée de l'Université de Coventry, en Angleterre et a reçu un diplôme en gestion de l'environnement. Elle peut être contactée sur LinkedIn (http://bit.ly/2vkTwVE).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/as-africas-b...