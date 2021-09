Alpha Condé "demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD", affirme la junte

Plusieurs chefs d’Etat ont fait le déplacement de la capitale ghanéenne pour participer à cette rencontre qui intervient après celle tenue par visioconférence le 8 septembre 2021, qui a vu la CEDEAO suspendre la Guinée de toutes ses instances en réponse au coup d’Etat du 5 septembre 2021.



Les chefs d’Etat et de gouvernement ont exigé entre autres la libération immédiate et sans condition du président déchu Alpha Condé, le respect de son intégrité physique ainsi que la tenue, dans un délai de six mois, des élections présidentielles et législatives.



"L'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale", a clarifié ce samedi matin la junte par la voix de son porte-parole qui s'est exprimé au cours d'un point de presse à Conakry.



Face aux récents évènements dans la sous-région, la conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO prévoit de réexaminer le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001, afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans l’espace communautaire.