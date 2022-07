Ambassadeur de France : "Le Tchad a les atouts en main pour réussir"

N’Djamena - L’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a prononcé un discours ce 14 juillet à l’occasion de la célébration de fête nationale française.



Pour l’ambassadeur français, dans un environnement à hauts risques marqué par de multiples crises, « la réussite de la transition, on le voit chaque jour davantage, est un impératif ».



« Le Tchad a les atouts en main pour réussir », a déclaré Bertrand Cochery. Il a salué les efforts accomplis en un an par le Gouvernement, sous l’impulsion du Président du Conseil Militaire de transition, pour mettre en place les institutions, ouvrir l’espace démocratique, instaurer un cadre légal reconnaissant enfin le droit de manifester, libérer l’espace des réseaux sociaux, adopter un pacte social, renouer une relation de confiance avec les partenaires financiers internationaux, lancer les consultations nationales et à l’étranger en vue du Dialogue National Inclusif.



« Le Tchad a honoré ses engagements sécuritaires comme il l’avait promis, qu’il s'agisse de sa participation à la MINUSMA, ou à la Force Mixte Multinationale. Il est resté engagé en tant que Président du G5 Sahel », a salué Bertrand Cochery.