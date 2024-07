Amérique : L’ancien Président Donald Trump blessé par balle lors du meeting de campagne de à Butler, en Pennsylvanie

Suite à ces détonations, l'ancien président américain Donald Trump a été évacué du site du meeting. Lors de son évacuation, Donald Trump a levé son poing, selon les observations de l'agence de presse AFP présente sur les lieux. Lors de son évacuation, il a été blessé par balle à l'oreille droite.



Le tireur a été « neutralisé » sur place par les forces de l'ordre. Un spectateur a été tué et deux autres ont été blessés dans l'incident.



Le président Joe Biden s'est déclaré soulagé que Donald Trump soit "sain et sauf et aille bien" après cette attaque, condamnant fermement tout acte de violence dans le cadre du processus démocratique.



Les autorités compétentes ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cet événement et identifier les responsables.



Cet incident s'est déroulé dans un contexte de campagne électorale, alors que Donald Trump est annoncé comme potentiel candidat républicain pour l'élection présidentielle de 2024.



Les circonstances exactes de cet événement restent à éclaircir par les enquêteurs. Une investigation est en cours pour comprendre les causes et la nature de cette interruption du meeting de campagne.