Le talentueux YouTuber américain et spécialiste en permaculture, Andrew Millison (@AndrewMillison), est actuellement au Tchad pour explorer le savoir-faire agricole dans les provinces du Guerra et du Ouaddaï.



Impact de son Travail

Sa dernière vidéo, réalisée en collaboration avec le PAM au Sénégal (@WFP_Senegal), a rencontré un franc succès, cumulant plus de 14 millions de vues à ce jour. Andrew Millison met en lumière les pratiques agricoles durables et les techniques de permaculture, contribuant ainsi à sensibiliser un large public sur les enjeux de l'agriculture.



Cette initiative avec la collaboration du PAM au Tchad (@WFP_Chad) valorise non seulement les compétences locales, mais elle encourage également des solutions innovantes pour faire face aux défis agricoles dans la région.



Expertise et Partage de Connaissances

Professeur et concepteur en permaculture, Andrew Millison partage sur sa chaîne YouTube des trésors de projets, notamment en Inde au Bharat. Il propose également des petits cours aux formats exceptionnels, offrant ainsi une plateforme d'apprentissage accessible à tous.



Conclusion

Andrew Millison joue un rôle clé dans la promotion de l'agriculture durable, et son travail au Tchad souligne l'importance de l'échange de connaissances pour améliorer les pratiques agricoles locales.