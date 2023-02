Angela Merkel reçoit le Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix 2022

La décision du jury reconnaît « sa décision courageuse, prise en 2015, d’accueillir plus de 1,2 million de réfugiés, venus notamment de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et d’Érythrée ». À l’occasion de la remise du Prix, Angela Merkel fera une déclaration importante.



Une « mention honorable » sera également décernée à Julienne Lusenge, présidente de l'ONG « Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral » (SOFEPADI), pour son engagement auprès des femmes victimes de violences sexuelles au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.



La cérémonie se déroulera en présence de :

Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l’Union africaine, représentant de M. Abdou Diouf, Parrain du Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix ;

Umaro Sissoco Embaló, Président de la République de Guinée-Bissau ;

Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo, Président de la République du Ghana ;

George Manneh Weah, Président de la République du Libéria ;

Henri Konan Bédié, ancien Président de la République de Côte d’Ivoire, Protecteur du Prix ;

Laurent Gbagbo, ancien Président de la République de Côte d’Ivoire ;

Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine ;

Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, Président du Jury international du Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix 2022 ;

Membres du gouvernement de Côte d’Ivoire ;

Membres du Jury international du Prix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix 2022 ;

Membres du Corps diplomatique.



Créé en 1989, ce Prix honore chaque année des personnes, institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies et à l’Acte constitutif de l’UNESCO.



Le Prix a déjà été décerné à 29 autres personnalités, dont Nelson Mandela et Frederik W. De Klerk (1991), Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat (1993), Mary Robinson (2000), Abdoulaye Wade (2005), Luiz Inácio Lula da Silva (2008), Giuseppina Nicolini et SOS Méditerranée (2017).