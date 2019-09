Angola conta com terceira lapidadora de diamantes

Angola conta, a partir de hoje, com terceira fábrica de lapidação de diamantes, num investimento de cinco milhões de dólares norte-americanos, com uma capacidade de produção inicial de cinco mil quilates/mês. Trata-se da fábrica Pedra Rubra, instalada numa área de mil e 458 metros quadrados, no distrito da Maianga (Luanda), indica uma nota da referida […]

