Angola destaca-se na aquisição das 12 vacinas infantis

Angola destaca-se como único País da região da SADC que adquiriu na totalidade, com financiamento do Orçamento Geral do Estado (OGE), as 12 vacinas do calendário nacional de vacinação que protege 13 doenças em menores de cinco anos. Segundo a Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, que falava durante um encontro de […]

