Angola e Japão assinam protocolo de cooperação

O Ministério da Juventude e Desportos e uma delegação japonesa assinam a 23 do corrente um protocolo de cooperação, com o objetivo de prestar apoio técnico e logístico à Seleção Nacional sénior feminina de handebol, no quadro da preparação para a disputa da 24ª edição do Campeonato do Mundo, a decorrer de 30 de Novembro […]

