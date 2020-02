(Annonce) Tchad : immeuble à louer ou à vendre à N'Djamena

Un immeuble situé au quartier Djambal Barh à N'Djamena est disponible à la location ou à vendre.



Le rez de chaussé comporte une grande salle, une grande cuisine, deux toilettes et deux petites chambres froides. Il peut servir à un restaurant, une salle de réunion, une agence de voyage, une banque, etc.



Le 1er étage est composé de neuf chambres climatisées avec chacune une douche.



Le 2ème étage est composé de neuf chambres climatisées avec chacune une douche.



Le 3ème étage est composé de trois appartements avec deux chambres, deux toilettes, un salon, une salle à manger et d'une cuisine par appartement.



Pour toute information, veuillez envoyer un mail à cette adresse : alwihda@aol.com