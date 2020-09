Appel à candidatures : Le Prix APO Group de la Journaliste Africaine va récompenser le soutien de femmes journalistes à l'entreprenariat féminin en Afrique

APO Group (www.APO-opa.com), leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, annonce la deuxième édition annuelle du APO Group African Women in Media (Prix APO Group de la Journaliste Africaine) qui récompense, valorise et met à l’honneur des journalistes africaines soutenant l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Le Prix sera décerné à la lauréate lors de la 6e édition virtuelle de la conférence Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum (AWIEF) (www.AWIEForum.org) qui se déroulera les 2 et 3 décembre 2020, sous le thème « Réinventer l’entreprise pour optimiser la reprise ».

Le prestigieux événement annuel de l’AWIEF se veut une plateforme permettant à des leaders d’opinion, des experts de l’industrie, des décideurs politiques, des intellectuels, des organisations de développement et des investisseurs du monde entier de se rencontrer pour échanger, tisser des liens, partager des idées, collaborer et négocier dans un effort commun de stimulation de l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Nicolas Pompigne-Mognard, Président et Fondateur d’APO Group, a déclaré : « Avec le lancement du Prix en 2019, nous avons atteint notre objectif : mettre en lumière le travail des femmes journalistes qui racontent les histoires des femmes entrepreneures en Afrique. Fidèles à notre engagement de soutenir le développement du journalisme sur le continent, nous sommes fiers d’organiser cette édition de l’APO Group African Women in Media Award. Nous nous réjouissons à l’idée de décerner ce prix aux cotés de l’AWIEF à Johannesburg afin de célébrer les femmes journalistes et entrepreneures. »

Les candidatures à l’APO Group African Women in Media Award doivent fournir des perspectives pertinentes sur les femmes entrepreneures en Afrique, tout en s’adressant à un public international.

Le prix est ouvert aux journalistes et bloggeuses africaines, freelance ou employées par des médias, exerçant sur le continent africain et ayant réalisé un reportage diffusé ou publié en anglais, en arabe, en français ou en portugais sous la forme d’une publication imprimée, d’une émission de télévision ou de radio, sur un site web ou un blog, ayant pour audience principale l’Afrique.

Les reportages doivent avoir été diffusés ou publiés entre le 1er Janvier et le 31 Octobre 2020.

Les candidatures seront évaluées en fonction de leur contenu, du style, de la qualité d’analyse, de la créativité, de la dimension humaine et de l’impact sur la communauté.

Toutes les candidatures doivent être soumises par voie électronique :

- Presse écrite : télécharger le(s) scan(s) de l’article publié ;

- Radio : télécharger le lien SoundCloud ;

- Site web : télécharger l’URL ;

- Télévision : télécharger le lien YouTube.

Tout contenu vidéo doit être téléchargé sur YouTube (www.YouTube.com) et le contenu audio sur SoundCloud (SoundCloud.com). Si vous n’êtes pas encore inscrites sur ces sites, veuillez créer un compte afin de pouvoir importer votre reportage télévisé ou radio. Insérez ensuite le lien dans le formulaire d’inscription en ligne lors de la saisie des informations relatives au reportage.

Le formulaire de candidature en ligne est disponible sur : http://bit.ly/APOawardfr

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2020. La liste des finalistes sera dévoilée le 20 Novembre 2020 et la lauréate révélée le Jeudi 3 Décembre 2020.

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (APO-opa.com) est le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises. Nous nous engageons auprès d’organisations privées et publiques pour les aider à renforcer leur réputation et accroître leur capital-marque dans plusieurs pays cibles d'Afrique. Notre rôle, en tant que partenaire de confiance, consiste à exploiter le pouvoir des médias et à élaborer des stratégies sur mesure permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et au-delà. La confiance et la reconnaissance que nous avons pu acquérir auprès d’entreprises internationales, de multinationales, de gouvernements et d’ONG, nous incitent à améliorer constamment notre offre de valeur en Afrique afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nos clients les plus prestigieux sont Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : APO-opa.com.

À propos de l’AWIEF :

L’AWIEF (www.AWIEForum.org) est une organisation panafricaine œuvrant pour l’autonomisation économique des femmes, qui encourage et soutient l’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat féminins en Afrique grâce au déploiement de multiples programmes à impact élevé. L’AWIEF s’est donné pour mission de favoriser l’inclusion économique, l’avancement et l’autonomisation des femmes en Afrique moyennant le soutien et le développement de l’entrepreneuriat. Les programmes et activités de l’AWIEF comprennent des accélérateurs d’entreprises, le renforcement des capacités et la formation, le réseautage et le mentorat, les prix AWIEF, la plateforme numérique AWIEF et la création d’une communauté AWIEF des entrepreneures africaines. Le point fort de ces activités menées tout au long de l’année est le très attendu AWIEF conference, exhibition and awards event. Cet événement annuel, qui attire un grand nombre de participants de tous les horizons professionnels et du monde entier, en est à sa cinquième édition. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AWIEForum.org.

