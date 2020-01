Appel a candidatures du Ministere de la Culture Français

L’accueil de professionnels étrangers de la culture est l’un des axes majeurs de l’action internationale du ministère de la Culture (secrétariat général - sous-direction des affaires européennes et internationales).

Cette politique répond à l’objectif prioritaire de promotion de la diversité culturelle que la France s’est fixé et permet la constitution durable d’échanges entre professionnels français et étrangers de haut niveau afin de maintenir un réseau de professionnels proches de la France et d’initier des projets de coopération.