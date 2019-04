Appel à candidatures pour le concours « New Cosmos of Photography 2019 » organisé par Canon

Canon (www.Canon-CNA.com), leader mondial dans le domaine des solutions d’imagerie, a annoncé aujourd’hui que la société va commencer à accepter les candidatures dans le cadre de son concours de photographie New Cosmos of Photography 2019, à compter du 25 avril. Pour sa 42e édition, le concours est ouvert aux participants internationaux dans le but de […]

Canon (www.Canon-CNA.com), leader mondial dans le domaine des solutions d’imagerie, a annoncé aujourd’hui que la société v...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...