La délégation L’Union européenne et L’Ambassade de France lancent l’appel à projets Azobé. Cet appel permet le financement de projets portés par les acteurs non gouvernementaux gabonais dans les domaines du développement durable, du numérique et de l’artisanat. Le jeudi 12 décembre 2019, une réunion d’information est organisée pour répondre aux questions des porteurs de projets.

Le montant des financements attribuables à chaque projet est compris entre 10 et 39 millions de francs CFA (entre 15 000 euros et 60 000 euros).

L’enveloppe financière globale de l’appel à projets Azobé est supérieure à 260 millions de francs CFA (400 000 euros).

A travers la mise en œuvre des mécanismes PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) et Azobé, l’effort financier cumulé pour le financement de projets portés par les acteurs non gouvernementaux gabonais est, depuis 2017, de 525 millions de francs CFA (800 000 euros).



• Télécharger les documents ci-dessous nécessaires pour construire votre projet

• Assister à la réunion publique d’information qui se tiendra Jeudi 12 décembre à 8h30 à l’institut français du Gabon

• Poser vos questions par courriel à l’adresse suivante : Vous êtes invités à :• Télécharger les documents ci-dessous nécessaires pour construire votre projet• Assister à la réunion publique d’information qui se tiendra Jeudi 12 décembre à 8h30 à l’institut français du Gabon• Poser vos questions par courriel à l’adresse suivante : azobe@institutfrancais-gabon.com

Guide Appel à projets Azobé 2019 - http://bit.ly/2sHR4aR

Fiche projet AAP Azobé - http://bit.ly/2MKOmbu

Fiche budget AAP Azobé - http://bit.ly/2tr53Sl

Dates à retenir :

Mardi 10 décembre 2019 Lancement de l’appel à projets Azobé devant la presse. Mise en ligne des formulaires à compléter par les demandeurs sur les sites internet de l’Ambassade de France et de l’Institut français du Gabon.

Jeudi 12 décembre 2019 Réunion publique d’information.

Vendredi 28 février 2020 Date limite de réception des projets.

Mars 2020 Etude des projets reçus et tenue du comité de sélection des projets.

Avril 2020 Contractualisation avec les bénéficiaires de subventions et début de la phase de mise en œuvre des projets retenus pour financement.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/appel-a-proj...