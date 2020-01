Appel à volontaires

Dans le cadre du plan de sécurité de la communauté française et suite au départ de certains titulaires de la fonction, le Consulat général de France à Tunis recherche des personnes volontaires pour assurer les fonctions de chef d’îlot et d’adjoint au chef d’îlot.

Les volontaires doivent être majeurs, être inscrits au Registre des Français établis hors de France et à jour de leur inscription. Ils doivent pouvoir être joignables par téléphone et disposer d’une adresse électronique.

Le Consulat recherche des volontaires pour les îlots suivants :

BARDO (chef et adjoint)

EL MENZAH 1,3,4 (chef et adjoint)

EZZARARA, HAMMAM LIFE (chef et adjoint)

LE KEF et SILINA (chef et adjoint)

JENDOUBA, BEJA et TABARKA (adjoint)

KASSERINE et SIDI BOUZID (adjoint)

MONTPLAISIR, EL KHADRA (adjoint)

NABEUL et KORBA (adjoint)

TUNIS CENTRE sauf medina (adjoint)

TUNIS MEDINA (adjoint)

Si vous êtes intéressé.e pour vous engager auprès de la communauté française, vous pouvez télécharger le formulaire de candidature, qui doit être complété, signé et envoyé à l’adresse électronique suivante : ilots.tunis-fslt@diplomatie.gouv.fr.

Pour plus d’information sur le rôle des chefs d’îlot et de leurs adjoints cliquez ici ou rendez-vous sur https://tunis.consulfrance.org/Le-dispositif-des-chefs-d-ilot#quel-est-role-chef-ilot-1