Apple étend l’accès de ses services dans davantage de pays du globe

A compter d’aujourd’hui, Apple® (www.Apple.com) a annoncé que davantage de clients du monde entier peuvent accéder à la majorité de ses services les plus populaires. L’App Store®, Apple Arcade™, Apple Music®, Apple Podcasts® et iCloud® sont ainsi désormais disponibles dans 20 pays supplémentaires, et Apple Music dans 52 pays additionnels.

« Nous sommes ravis d’offrir les services les plus appréciés d’Apple aux utilisateurs dans un nombre de pays plus élevé que jamais », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et du contenu international d’Apple. « Nous espérons que nos clients pourront découvrir leurs nouvelles applications, jeux, musiques et podcasts préférés, tandis que nous continuons à mettre en avant les créateurs, artistes et développeurs internationaux les plus talentueux, » a-t-il ajouté.

L’App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts et iCloud sont désormais disponibles dans les régions et pays suivants :

Afrique : Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda et Zambie.

Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda et Zambie. Asie-Pacifique : Maldives et Myanmar.

Maldives et Myanmar. Europe : Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Monténégro et Serbie.

Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Monténégro et Serbie. Moyen-Orient : Afghanistan (sauf Apple Music) et Irak.

Afghanistan (sauf Apple Music) et Irak. Océanie : Nauru (sauf Apple Music), Tonga et Vanuatu.

Apple Music est également étendu aux régions et pays suivants :

Afrique : Algérie, Angola, Bénin, Tchad, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie.

Algérie, Angola, Bénin, Tchad, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie. Asie-Pacifique : Bhoutan.

Bhoutan. Europe : Croatie, Islande et Macédoine du Nord.

Croatie, Islande et Macédoine du Nord. Amérique latine et Caraïbes : Bahamas, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Surinam, Îles Turques-et-Caïques et Uruguay.

Bahamas, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Surinam, Îles Turques-et-Caïques et Uruguay. Moyen-Orient : Koweït, Qatar et Yémen.

Koweït, Qatar et Yémen. Océanie : Îles Salomon.

L'App Store est désormais présent dans 175 pays et régions. Le marché d’applications le plus sûr et dynamique au monde enregistre chaque semaine plus d’un demi-milliard de visiteurs. Pour les utilisateurs, l’App Store est idéal pour découvrir de nouvelles applications. Pour les développeurs de toutes tailles, c’est le meilleur canal de distribution de leurs applications pour leurs clients internationaux. L'App Store propose aux développeurs de nombreuses façons de faire croître leur entreprise. Depuis son lancement en 2008, les développeurs créent des applications innovantes qui influencent les tendances et font évoluer nos comportements.

Au sein de l'App Store, Apple Arcade est un service révolutionnaire d’abonnement à des jeux qui offre à ses utilisateurs un accès illimité à un catalogue complet de plus de 100 jeux exclusifs, tous jouables sur iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac® et Apple TV®. Chaque mois, de nouveaux jeux et extensions, créés par quelques-uns des développeurs de jeux les plus visionnaires au monde, viennent enrichir Apple Arcade.

Apple Music, la plus complète des expériences musicales, est désormais disponible dans 167 pays et régions avec plus de 60 millions de titres. L’application propose des milliers de playlists et de sélections musicales quotidiennes et permet ainsi l’accès à un grand nombre d’artistes internationaux. Grâce en outre à sa célèbre radio mondiale Beats 1, Apple Music est le meilleur des services musicaux pour iPhone, iPad, Apple Watch®, Apple TV, Mac, HomePod® et CarPlay ®. Apple Music est également disponible sur Android et d’autres appareils.

Les nouveaux abonnés d’Apple Music dans ces 52 pays supplémentaires peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 6 mois avec des playlists telles que Africa Now, Afrobeats Hits, Ghana Bounce entre autres. Par ailleurs, les utilisateurs ont accès à des experts musicaux internationaux, des influenceurs et des programmes dirigés par des artistes de renommée mondiale tels Virgil Abloh, Billie Eilish, Elton John, Pharrell...

Apple Podcasts est la meilleure application pour parcourir et écouter le plus vaste catalogue mondial de podcasts, qui propose désormais plus d’un million d’émissions dans plus de 100 langues et 175 pays et régions.

iCloud est un service essentiel qui conserve, en toute sécurité, les informations personnelles des utilisateurs, actualisées et disponibles sur tous leurs appareils Apple. iCloud donne la possibilité de stocker les photos les plus précieuses de leur vie, de conserver à portée de main les documents importants de partager et de collaborer sans difficulté. iCloud sauvegarde automatiquement l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Il inclut l’application Localiser qui facilite la localisation et la sécurisation des appareils perdus. Grâce à l’application Partage familial, jusqu’à six membres de la même famille peuvent partager l’accès aux services Apple, y compris Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music, le stockage iCloud, ainsi que les achats individuels de morceaux , films, séries TV, livres et apps. Disponible dans 175 pays et régions, iCloud offre 5 Go de stockage gratuit et propose des forfaits de 50 Go, 200 Go et 2 To à des tarifs abordables.

Pour la liste complète de la disponibilité des services d’Apple à travers le monde, veuillez visiter Apple Support (https://apple.co/34SAX9d)

Apple a révolutionné la technologie personnelle en lançant le Macintosh en 1984. Aujourd’hui, Apple est l’entreprise la plus innovante au monde avec l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch et l’Apple TV. Les quatre plateformes logicielles d’Apple – iOS, macOS, watchOS et tvOS – offrent des expériences fluides sur tous les appareils Apple et permettent aux utilisateurs de bénéficier de services de pointe, tels que l’App Store, Apple Music, Apple Pay et iCloud. Les plus de 100 000 employés d’Apple ont à cœur de créer les meilleurs produits au monde, et de laisser derrière eux un monde meilleur.

